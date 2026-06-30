快訊

台積電及聯發科領軍台股收漲1,126點 6月高低差距達6,212點

高鐵台北站啟用塵封20年「神秘通道」 估尖峰日加速一萬人離站

要官校畢業生明敵我意識 賴總統：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

聽新聞
0:00 / 0:00

一張海報讓警察變菩薩？ 南美館特展揭開百年前警察形象

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市美術館首度以館舍前身「台南警察署」的歷史背景策展，透過「搜查記：警察異能館」回顧警察角色在不同時代的轉變。記者萬于甄／攝影
台南市美術館首度以館舍前身「台南警察署」的歷史背景策展，透過「搜查記：警察異能館」回顧警察角色在不同時代的轉變。記者萬于甄／攝影

台南市美術館首度以建築主體曾為「台南警察署」的歷史背景為引，今起推出「搜查記：警察異能館」特展，並用一張「南無警察大菩薩」文宣海報，試圖理解與權力息息相關的警察，如何從視覺被建構與轉化，更展開一場關於「警察形象」的跨時空對話。

南美館表示，南美館廳舍在清領時期曾為龍王廟所在地，日治時期改建成台南警察署，後經歷多年修復，2019年重新以「台南市美術館」開放，近年來透過展覽從建築、建築師等梳理館舍歷史脈絡，今年則以建築使用者「警察」出發。

南美館說，該展覽以1925年「台北州警察衛生展覽會」中的海報「南無警察大菩薩」為起點，展出日治時期警務多樣化文獻紀錄，當時警察職責除逮捕犯人外，還橫跨消防、衛生甚至思想管制等，海報中警察更彷彿化身具有「智慧劍」的準提菩薩，象徵「剷奸除惡」與全能守護。

南美館提到，展覽特別邀請竹溪禪寺出借明清時期的經書與準提菩薩像，透過視覺穿透設計，讓「清代木雕十八臂準提菩薩坐像」、「南無警察大菩薩」海報及黃金樹攝影作品「準提菩薩」相互對照，解析權力如何轉化宗教符號來強化治理。

此外，展覽亦結合當代藝術視角，邀請攝影師「小龍警官」以編導攝影手法，捕捉基層員警的各類勤務，同時也盼觀眾進入展覽後，重新思考警察形象及其歷史角色的起點。

南美館也說，「搜查記：警察異能館」特展即日起開展至2027年1月10日，透過多位藝術家及作品，見證這座建築從清代龍王廟、日治警署，演變至今的美學場域，後續也將推出系列論壇講座及工作坊，讓觀眾看見不同時代對警察、權力與社會的多重想像。

台南市美術館前身為原台南警察署，今年首度以建築歷史為策展起點，以日治時期警務多樣化的文獻紀錄，推出「搜查記：警察異能館」特展。記者萬于甄／攝影
台南市美術館前身為原台南警察署，今年首度以建築歷史為策展起點，以日治時期警務多樣化的文獻紀錄，推出「搜查記：警察異能館」特展。記者萬于甄／攝影

台南市美術館推出「搜查記：警察異能館」展覽將明清時期「準提菩薩坐像」、「南無警察大菩薩」海報及當代攝影作並置展示，呈現宗教符號與警察權力形象的歷史連結。記者萬于甄／攝影
台南市美術館推出「搜查記：警察異能館」展覽將明清時期「準提菩薩坐像」、「南無警察大菩薩」海報及當代攝影作並置展示，呈現宗教符號與警察權力形象的歷史連結。記者萬于甄／攝影

台南市美術館推出「搜查記：警察異能館」特展，以「南無警察大菩薩」海報為展覽主軸，帶領觀眾重新思考警察形象與權力象徵。記者萬于甄／攝影
台南市美術館推出「搜查記：警察異能館」特展，以「南無警察大菩薩」海報為展覽主軸，帶領觀眾重新思考警察形象與權力象徵。記者萬于甄／攝影

警察 台南美術館

延伸閱讀

竹市美術館「百合直到觸及我們的情感象限」展 邀小說家楊双子與談

台灣影像藝術登波蘭 展現多重敘事跨文化對話

曾為海龍蛙兵的江啟臣返料羅灣 見證忠烈地藏紀念館動工

以攝影為媒介 台灣舞台車亮相印度博物館

相關新聞

首爾書展台灣館備受矚目 文策院盼融入韓國市場

韓國首爾國際書展28日落幕，台灣館備受矚目，文策院董事長王時思盼台灣作品能融入韓國市場

「毒品市場已走進孩子手機」暑假將至立委提修法防堵網路販毒

明天就是暑假了，也是青少年使用網路高峰期。立委林月琴、陳培瑜、更生少年關懷協會、台北基督教勵友中心及台灣青年民主協會召開記者會，宣布將修正《毒品危害防制條例》，建立網路毒品資訊下架及限制接取機制，盼透過強化網路毒品管理，建立兒少數位防毒安全網。

下地獄、闖大海？2026文博會「幻奇星劇院」8月登場 把日常變奇幻

2026台灣文博會品牌商展將在8月6日至12日於台北南港展覽館1館展出。延續去年的「黑潮星樂園」，今年以「幻奇星劇院」為主題，今年以「幻奇星劇院」為主題，除台灣原創角色IP，更納入動畫單元劇集、多人走動式VR等數位科技內容，邀請觀眾一起下地獄和闖進大海。此外首度增設「黑潮商店」，將藉由B2B與B2C雙管齊下方式進行市場驗證，推動台灣IP品牌化與國際化。

台科大搶半導體、智慧製造師資 S級人才5年最高加薪600萬

教育部去年提出特別預算，其中60億將用於大專校院留才攬才，希望學校個別提出方案，以自籌經費結合教育部補助一同努力。國立台灣科技大學也規劃10年期計畫，並建立S、A、B、C四級攬才機制，其中最高級S級國際頂尖人才，到任加計後續留任獎勵，不含法定薪資，前五年可獲最高額外600萬加給。

幼照法爭議／0到6歲國家陪你養 為何全台私幼壓力大

幼照法第七條修法試圖將私幼家長納入更高額補助範圍，支持者視為補足政策缺口，反對者則擔心打亂既有公共化布局。為何修法過程，私幼業者普遍感受被打壓？幼照法修法今年6月雖經立法院教文會初審通過，但因爭議較大仍待朝野協商，這也反映出少子化政策與幼教環境之間的角力。

職場氛圍影響選系 婦團籲產業打破性別刻板印象

教育部統計指出，大專校院學科領域仍存在性別比率失衡現象。婦女團體表示，部分職場有很強烈的男性氣質，如工時長、溝通方式與環境陽剛，加上缺乏女性典範，確實可能於前端就先影響女學生選擇科系，此有賴職場一同改變軟硬體與氛圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。