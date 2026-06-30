一張海報讓警察變菩薩？ 南美館特展揭開百年前警察形象

台南市美術館首度以建築主體曾為「台南警察署」的歷史背景為引，今起推出「搜查記：警察異能館」特展，並用一張「南無警察大菩薩」文宣海報，試圖理解與權力息息相關的警察，如何從視覺被建構與轉化，更展開一場關於「警察形象」的跨時空對話。

南美館表示，南美館廳舍在清領時期曾為龍王廟所在地，日治時期改建成台南警察署，後經歷多年修復，2019年重新以「台南市美術館」開放，近年來透過展覽從建築、建築師等梳理館舍歷史脈絡，今年則以建築使用者「警察」出發。

南美館說，該展覽以1925年「台北州警察衛生展覽會」中的海報「南無警察大菩薩」為起點，展出日治時期警務多樣化文獻紀錄，當時警察職責除逮捕犯人外，還橫跨消防、衛生甚至思想管制等，海報中警察更彷彿化身具有「智慧劍」的準提菩薩，象徵「剷奸除惡」與全能守護。

南美館提到，展覽特別邀請竹溪禪寺出借明清時期的經書與準提菩薩像，透過視覺穿透設計，讓「清代木雕十八臂準提菩薩坐像」、「南無警察大菩薩」海報及黃金樹攝影作品「準提菩薩」相互對照，解析權力如何轉化宗教符號來強化治理。

此外，展覽亦結合當代藝術視角，邀請攝影師「小龍警官」以編導攝影手法，捕捉基層員警的各類勤務，同時也盼觀眾進入展覽後，重新思考警察形象及其歷史角色的起點。

南美館也說，「搜查記：警察異能館」特展即日起開展至2027年1月10日，透過多位藝術家及作品，見證這座建築從清代龍王廟、日治警署，演變至今的美學場域，後續也將推出系列論壇講座及工作坊，讓觀眾看見不同時代對警察、權力與社會的多重想像。

台南市美術館前身為原台南警察署，今年首度以建築歷史為策展起點，以日治時期警務多樣化的文獻紀錄，推出「搜查記：警察異能館」特展。記者萬于甄／攝影

台南市美術館推出「搜查記：警察異能館」展覽將明清時期「準提菩薩坐像」、「南無警察大菩薩」海報及當代攝影作並置展示，呈現宗教符號與警察權力形象的歷史連結。記者萬于甄／攝影

台南市美術館推出「搜查記：警察異能館」特展，以「南無警察大菩薩」海報為展覽主軸，帶領觀眾重新思考警察形象與權力象徵。記者萬于甄／攝影