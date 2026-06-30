下地獄、闖大海？2026文博會「幻奇星劇院」8月登場 把日常變奇幻

2026台灣文博會品牌商展將在8月6日至12日於台北南港展覽館1館展出。延續去年的「黑潮星樂園」，今年以「幻奇星劇院」為主題，今年以「幻奇星劇院」為主題，除台灣原創角色IP，更納入動畫單元劇集、多人走動式VR等數位科技內容，邀請觀眾一起下地獄和闖進大海。此外首度增設「黑潮商店」，將藉由B2B與B2C雙管齊下方式進行市場驗證，推動台灣IP品牌化與國際化。

文化部表示，「黑潮星樂園－幻奇星劇院」展區以「每個IP，都是一齣精彩好戲」為理念，將展區打造一座融合角色、動畫、沉浸科技與授權商務的「幻奇星劇院」。32組台灣原創角色IP依世界觀與品牌特色，化身「宇宙、異想、饗食、娛樂、文旅」5大主題劇場，帶領觀眾穿梭不同故事宇宙，如冷知識王《怪奇事物所》、《阿喵菜市場》的台味日常、《小雞汁》的迷因魅力、村民療友《陳派派》、新潮小神明《godpod.》、用盡力氣的《消極男子》、街頭潮派《SARAY》、《露咖貓》的黑白美學等風格鮮明的原創品牌，展現台灣原創IP的跨域整合實力與商業潛力。

今年特別新設「星映廳」與「星幻廳」影視科技體驗區，展現黑潮計畫跨域成果。「星映廳」播映動畫單元劇集《奇談島航》與《極樂》兩部作品前導片，並介紹世界觀，將讓民眾搶先一睹台灣精彩原創動畫作品；多人走動式VR專區「星幻廳」，則推出由夢想創造所製作的《一起下地獄》及HTC的《海之召喚》兩部VR作品，透過精華走動劇情，引領民眾進行沉浸式旅程，歡迎於開展期間至現場登記體驗。

首度推出的「黑潮商店」，集結2屆文化黑潮「台灣圖像角色IP品牌發展徵案」19組具品牌特色 、商業潛能及已經擁有授權實績等品牌，鼓勵國內企業與台灣原創IP進行商品合作，並透過聯合銷售驗證顧客實際購買的市場性。

文化部表示，「黑潮星樂園－幻奇星劇院」展區將結合主視覺裝置、角色故事、影音環繞、互動體驗及大型拍照打卡點，並推動IP集章活動，帶給粉絲多元感官共鳴，暢遊各IP的奇幻世界。同時，展期間不間斷進行B2B商務活動，包含5場IP簡報推介會、3場跨界交流會、一對一商務媒合會等，期盼藉由多元互動及專業洽商機制，讓國內外出版、影視、動漫、遊戲、文具贈品等領域的專業買家，看見台灣原創角色的無限潛力及魅力。

●「2026台灣文博會」官網、臉書專頁、黑潮IP資訊平台。

2026台灣文博會推出夢想創造所製作的《一起下地獄》VR作品，透過精華走動劇情，引領民眾進行沉浸式旅程，歡迎於開展期間至現場登記體驗。圖／文化部提供