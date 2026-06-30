北市生活寫作班8月開課 用文字深度記錄生活

台北市閱讀寫作協會主辦「2026生活寫作班」將於8月開課，由15名作家指導，讓文字成為生活的深度紀錄。

根據台北市閱讀寫作協會今天發布新聞稿，課程內容針對希望書寫生活點滴、情感體悟、家族記憶與創意故事的學員設計，涵蓋散文、小說、現代詩、報導文學與影視文學等多元面向，循序引導寫作方法與投稿策略，並特別強化逐篇作業講評機制，協助學員在實作中持續精進。

新聞稿指出，在變動成為日常的時代裡，持續學習與自我累積更顯重要。無論環境如何更迭，AI多麼厲害、好用，他們親自透過閱讀與書寫安頓內在、沉澱思考，始終是一股穩定而深刻的力量。

「2026生活寫作班」8月19日至11月25日（每週三上午10時至12時進行），共計15堂課，報名洽詢協會臉書。