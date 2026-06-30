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理工女比例低！大專校院學科性別比率失衡 資通訊女學生僅3成

大專校院學科領域 性別比率仍失衡

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部推動性別平等議題，但據統計，大專校院學生在學科領域仍存在性別比率失衡。圖／聯合報系資料照片
教育部推動性別平等議題，但據統計，大專校院學生在學科領域仍存在性別比率失衡。圖／聯合報系資料照片

教育部推動性別平等議題，但據統計，大專校院學生在學科領域仍存在性別比率失衡。一一三學年大專校院資訊通訊科技、工程與製造及營建兩類，女學生占比僅三成與二成一。學界跟教育團體認為，部分領域女性比率偏低，代表國家培育人才時，未充分讓有潛力的學生看見自己的位置。

根據教育部大專校院學生性別比率，女性占比低於五成學科領域，包括自然科學、數學及統計四成二；資訊通訊科技三成；工程、製造及營建二成一，以及農業、林業、漁業及獸醫四成七；ＣＥＤＡＷ第四次國家報告也指出，我國教育系統性別隔離嚴重，審查委員憂心，此可能導致勞動市場性別隔離，針對女性高度不足的領域，建議應設法確保有三分之一女性入學。

台大機械系教授蔣雅郁表示，以學士班為例，根據過去與高中生座談經驗，選擇科系時絕大部分判斷依據，仍取決於身邊家長、師長的建議，且學生對升學的首要焦慮仍在於能否考上，其次才是可否選擇科系或領域。

台師大科技應用與人力資源發展學系教授許庭嘉表示，部分領域女性比率偏低，代表國家培育人才時，可能尚未充分讓有潛力的學生看見自己的位置。再者，若要改善性別失衡，不應只是追求形式上的平均比率，而是要讓學生不會因刻板印象過早排除部分選擇。

許庭嘉說，近年領域的邊界已逐漸模糊，資訊科技能與教育、醫療、設計、法律等領域結合，跨域思考等能力無性別之分，教育端應該讓女學生看見，理工是她們能參與並發揮影響力的領域。更重要者，是高中、大學要能提供更多學習經驗、女性榜樣、友善的實作環境。

全教總副理事長張瓊方也說，性別平等非要求每個科系都達男女各半，而是學生選擇科系時，不會因性別刻板先自我設限。要改善性別失衡，應於中小學建立更完整的生涯探索、科學教育經驗；讓女生能更早接觸程式、工程設計、機械等領域，也讓其看見女性工程師、女性科技人的職涯。

教育部 科系 性別 工程 科學

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