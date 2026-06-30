藍委提案5歲納義務教育 教育部建議維持現制

立法院教育及文化委員會昨日審查「國民教育法」修正草案，國民黨立委蘇清泉等廿人提案將國民教育年齡向下延伸至五歲開始，經費由中央政府負擔。綠委質疑，修法恐使學科壓力向下延伸，且師資、課綱及財源等配套未完備，建議應先舉辦公聽會，廣泛蒐集各界意見。教育部則建議維持現行條文。

立委林宜瑾質疑，強制入學若延伸至五歲，擔心是否會把學科導向與升學壓力向下延伸到幼兒園學童。九年國民義務教育已實施五十八年，此次修法涉及整體教育重大調整，影響層面廣泛。

立委吳思瑤說，若將五歲幼兒納入義務教育，經費由中央政府編列，每年至少增加一○○億元人事支出；目前師資培育、課綱規畫等配套措施皆未完備，主張應先召開公聽會、充分與各界溝通。

立委郭昱晴說，政府推動「○到六歲國家養」，截至一一四年五歲幼兒入園率已達百分之九十五，相較於修法強制五歲幼兒入學，更應了解剩餘不到百分之五未入園幼兒背後原因。

立委羅智強則表示，將五歲幼兒納入義務教育討論已超過四十年，法國、英國、瑞士等國實施五歲義務教育，泰國更從四歲開始，南韓則於二○一○年推動五歲義務教育，顯示國民教育向下延伸已是國際趨勢。我國也應朝此方向努力，呼籲讓法案回歸實質討論。

教育部次長張廖萬堅回應，若將五歲幼兒納入義務教育，至少須增設一四三一班；若擴及三至五歲，則需增設一萬四三五六班，恐面臨校舍空間、教保人力及地方財政等挑戰，因此教育部建議維持現行條文。