校事會議辦法審查卡關 藍綠互批
立法院教育文化委員會昨日原本要審查「校事會議」相關辦法，國民黨立委主張透過委員會審查，要求教育部限期改正或廢止部分規定。但因民進黨黨團未簽署「不復議同意書」，導致校事會議辦法審查卡關，教育部規畫提出四大精進措施。
立委羅智強表示，教育部都已經提出報告，但民進黨拒簽不復議同意書，對此表達強烈遺憾。
羅智強認為，此舉不僅沒收改革機會，也沒收全國教師安全感及孩子的校園安全，「等於是告訴老師體制救不了你、遇到危險你自己看著辦」。
立委吳沛憶說，教育部早在今年一月廿三日就將兩項辦法修正案送交立法院審查，但三個月審查期限將屆滿，召委直到上周才辦理延長審查，期間還安排出國考察及其他法案，質疑如今才排審。
吳沛憶表示，現今審查的是行政命令，立法院無法直接修改條文，只能決議退回。她質疑，若退回修正案，是否代表回到今年一月修正前的規定，包括匿名檢舉、沒有輔佐人、學校無法拒絕受理案件等制度都將恢復，「會不會退回更糟糕？」
羅廷瑋回應，民進黨籍召委伍麗華同樣可以排審校事會議相關辦法，「民進黨不願意排校事會議相關辦法，我們負責任排」，並反批民進黨不能一方面不願排審，一方面又指責國民黨排得太慢。
教育部主任秘書林伯樵表示，教育部規畫提出四大精進措施，針對教師提出職業安全指引，保障教師工作安全；再者，是維護老師管教權，希望從輔導管教辦法切入，目前正在討論不同學制的適用方式，也傾向大專與高中以下分開處理，但屆時還要與各界舉行公聽會徵詢意見。
也會增加教師的法律支持，教師在面臨申訴或學校收案時，可先透過諮詢了解管教是否屬合法、合理；最後則是強化家庭教育，做好親師溝通，將會與地方政府一起合作攜手。
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