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教長缺席立法院現身彰化 遭質疑請假輔選

聯合報／ 記者柯美儀簡慧珍／連線報導
立院教育文化委員會29日討論教育重大議題「校事會議」相關辦法，教育部長鄭英耀（左）請假到彰化視察學校，引發立委不滿。記者簡慧珍／攝影
立院教育文化委員會29日討論教育重大議題「校事會議」相關辦法，教育部長鄭英耀（左）請假到彰化視察學校，引發立委不滿。記者簡慧珍／攝影

立法院教育文化委員會昨日原定審查「校事會議」相關辦法及「國民教育法」等案，由教育部次長張廖萬堅出席詢答。教育部長鄭英耀被藍委抓包以「身體不適」為由請假未出席，實則前往彰化陪同民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程。教育部回應稱，部長已事先向召委辦公室說明並獲同意後請假。

立委葉元之指出，立法院教文委員會討論教育重大議題「校事會議」相關辦法，教育部長鄭英耀以「身體不適」為由，請假不來，結果被人發現，原來是到彰化陪縣長候選人考察；對教育部長來說，全國的老師及家長學生，都沒有民進黨的選情來得重要。

立委羅廷瑋表示，對於部長未出席委員會「非常遺憾，甚至感到被欺騙」。他指出，鄭英耀先前在委員會提及身體欠安，因此委員會在排案及出席安排上予以體諒，未料鄭卻現身彰化縣溪湖鎮、埔鹽鄉及彰化市參與地方行程，「體諒換來部長在地方輔選」。

羅廷瑋說，支持部長深入地方了解校園需求，但若有體力跑地方、陪同考察，更應到立法院接受國會監督。他指出，委員會討論內容涉及校事會議相關辦法、教育體制及學生權益等重大議題，部長卻未親自出席，令人難以接受。

全國教師工會總聯合會副理事長張瓊方表示，尊重部長的行程安排；教文會討論的是影響全國教師、學生及家長的重要制度，「我們期待教育部無論由部長或次長代表，都能充分說明政策，真正回應教育現場的困境」。

教育部則回應，鄭英耀昨天已排定公務行程，前往彰化縣關心各級學校教學環境，教育部國會組事前已向召委羅廷瑋辦公室說明部長另有行程，並經同意後辦理請假，無關健康因素。此外，彰化訪視行程也已事先通知選區立委，包括立委謝衣鳯、黃秀芳及陳素月均出席部分行程。

鄭英耀昨視察彰化校園硬體工程，他受訪表示，今年一月修正新制後，全面排除匿名及不具名檢舉，不實投訴已減少五成五；檢舉成案的比率從八成二減少至二成二，投訴已大量減少，不要再以訛傳訛。

鄭英耀表示，外界談論的亂象是去年未修改辦法前的狀況，教育部相信校長都很認真辦學，大多數老師是認真的，希望家長更安心孩子的教育。

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