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香港中樂團國際中樂指揮大賽 前三名均來自台灣

中央社／ 台北29日電

香港中樂團主辦的第5屆國際中樂指揮大賽結果揭曉，冠軍由陳宥嘉獲得，亞軍為張揚，季軍為朱哲民，3名優秀青年指揮均來自台灣，表現出色。

根據香港中樂團今天發布的新聞資料，冠軍陳宥嘉可獲得獎金1萬5000美元（約新台幣47萬8000元）及獎盃一座；亞軍張揚可獲得1萬2000美元及獎盃一座；季軍朱哲民可獲得1萬美元及獎盃一座。

其他獎項還包括最佳無錫作品演繹獎得獎者林天皓；最佳香港作品演繹獎得主陳宥嘉；最受觀眾喜愛大獎（現場觀眾票選）獲獎者為陳宥嘉；最受團員喜愛大獎（由無錫民族樂團團員票選）得主為林天皓；最受團員喜愛大獎（由香港中樂團團員票選）得主為陳宥嘉；最受媒體喜愛大獎得主為陳宥嘉。

國際中樂指揮大賽2011年由香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌倡議首辦，旨在推動大型民族管弦樂發展，中間經歷COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，今年邁入第5屆，由香港中樂團及無錫民族樂團合辦。來自世界各地參賽者78名，最年輕的參賽者年僅13歲，最年長者為61歲。

賽事初賽與複賽在無錫舉行，共有14名參賽者晉級；隨後賽事移師香港，在香港文化中心音樂廳舉行準決賽及決賽，並開放香港中樂團YouTube等頻道直播，約有近2萬5000名觀眾收看。

第5屆國際中樂指揮大賽大會聯合主席閻惠昌表示，早年中樂指揮人才相對稀缺，且缺乏具國際視野的專業競技平台，「我倡議創辦大賽正是為中樂這一行培育新生力量」。

閻惠昌說，今年初賽與複賽在無錫舉行，當地擁有深厚的江南絲竹文化底蘊，今年海外參賽者的加入，也為比賽注入多元國際視角。

閻惠昌表示，每年邀請各大樂團總監或指揮等權威評審加入，也有助精準發掘具潛力的青年指揮人才，「期望透過此平台打破民族音樂的地域界限，展現中樂新生代的活力」。

評審委員會主席卞祖善表示，今年參賽者相當多元化，大多數仍從事民樂指揮專業，但也有不少指揮交響樂、歌劇作品的參賽者，「這一屆的參賽者整體水準比往屆選手有所提升，可以看見國際中樂指揮大賽的吸引力和影響力，正在不斷上升」。

香港

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