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以攝影為媒介 台灣舞台車亮相印度博物館
攝影家沈昭良7月將在印度相機博物館（Museo Camera）展出「STAGE」系列，駐印度代表處文化組秘書林品樺表示，這將是文化部首度在印度舉辦的大型台灣攝影家個展。
文化部今天透過新聞稿表示，本次展出的「STAGE」系列，聚焦台灣自1970年代以來發展出的綜藝團文化。綜藝團長期活躍於台灣民間的婚喪喜慶、廟會節慶等活動，其演出舞台由早期的電子花車逐步演進為現代化的「油壓式舞台車」，成為台灣極具代表性的移動式娛樂景觀。
沈昭良在2005年至2023年間於台灣各地記錄舞台車的多元樣態。林品樺表示，此次除靜態展覽也規劃系列講座，將邀請沈昭良與當地藝術界、觀眾交流，分享創作並探討紀實攝影如何成為理解社會文化的關鍵媒介。期盼讓南亞觀眾感受台灣攝影藝術。
沈昭良「STAGE」攝影個展將在7月3日至28日於印度大德里地區相機博物館（Museo Camera）展出。
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