高雄教甄「全盲榜單」挨批黑箱 教育局澄清：去識別化保護個資

高雄市115學年高級中學聯合教師甄選榜單全面隱匿錄取者姓名，引發外界透明度不足的質疑，全國教育產業總工會認為這種連姓氏都隱去的「全盲榜單」，恐影響教甄制度公開透明，今籲教育局檢討名單揭露方式。教育局澄清，這次首度採「去識別化」公告，考生仍可透過個人帳號查榜，兼顧個資保護及隱私。

全教產指出，去年三民家商國貿科教甄曾有筆試高分考生在試教遭評審打出20分、13.67分異常低分，有護航特定人選之嫌，今年榜單全面隱匿姓名，外界更難檢視甄選公平性與追查疑點。

對此，教育局回應，過去榜單公開錄取人姓名，主要供考生確認錄取結果及正、備取名次，但教師甄選全面數位化後，考生可登入個人帳號查詢錄取結果與名次，已無須透過公開姓名確認身分。

近年考生反映，即使姓名部分遮罩，仍可能遭辨識身分，並受到外界搜尋或干擾，今年首度採去識別化公告方式，僅保留甄選證號碼及分發學校，兼顧考生查詢權益，也保障個資與隱私。

教育局指出，錄取人身分已由聯合甄選委員會邀集各錄取學校共同確認報到、通知及權益維護，確保甄選程序完整。

經調查，近兩學年度國立羅東高中、陽明交大附屬竹北高中，以及桃園市、新竹縣市國中小教師甄選，也都僅公告准考證號碼。

教育局表示，參酌市府教審會、兒權會對學生升學榜單的提案，應以量化方式處理，避免可識別化的個人資訊，由於各高中學校一直收到學生對榜單的陳情，將持續蒐集各界看法，並參酌個資法及其他縣市作法，於116年度重新研議榜單公告方式，兼顧個資保護、考生權益及社會合理監督，以維護教師甄選制度公信力。