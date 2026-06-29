鄭英耀請假缺席教委會？ 教育部發聲了：已獲召委同意請假

立法院教育文化委員會昨日原定審查「校事會議」相關辦法及「國民教育法」等案，由教育部次長張廖萬堅出席進行詢答。教育部長鄭英耀則被藍委抓包以「身體不適」為由請假未出席，實則前往彰化陪同民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程。教育部則說，部長已事先向召委辦公室說明並獲同意後辦理請假。

召委羅廷瑋表示，對於部長未出席委員會「非常遺憾，甚至感到被欺騙」。他指出，鄭英耀先前在委員會提及身體欠安，因此委員會在排案及出席安排上予以體諒，未料鄭卻現身彰化縣溪湖鎮、埔鹽鄉及彰化市參與地方行程，「體諒換來部長在地方輔選」。

羅廷瑋說，支持部長深入地方了解校園需求，但若有體力跑地方、陪同考察，更應到立法院接受國會監督。他指出，委員會討論內容涉及校事會議相關辦法、教育體制及學生權益等重大議題，部長卻未親自出席，令人難以接受。

教育部稍早回應，部長今日另有已排定公務行程，前往彰化縣關心各級學校教學環境，教育部國會組事前已向召委羅廷瑋辦公室說明部長另有行程，並經同意後辦理請假，無關健康因素。此外，彰化訪視行程也已事先通知選區立委，包括立委謝衣鳯、黃秀芳及陳素月均出席部分行程。