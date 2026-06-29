教師解聘辦法年初修正爭議仍未止 教育部再提4大精進措施

立法院教育文化委員會今原規劃審查校事會議相關辦法，國民黨主張透過委員會審查，決議要求教育部限期改正或廢止部分規定，民進黨團則未簽署不復議同意書，因而審查卡關。對此，教育部主任秘書林伯樵說明，教育部預計提出四大精進措施，包括保障教師工作安全、維護教師管教權等，攜手地方一起努力。

林伯樵說明，108年起修訂教師法後授權「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，主要是因應當時有較多兒虐案等時空背景，希望以此保障學生受教權，因而修法後推動校事會議如調查委員全數外聘等機制，但近年校園反應案件量大，於是教育部今年初1月12日再完成解聘辦法修法，如1-1條增加親師正向溝通，進入申訴調查前，先行調解師生、家長。

林伯樵也說，9-1條則將案件分流，若案件評估無嚴重到解聘、停聘、不續聘等事由，就改進入考核會，再者，也取消匿名檢舉；9-2條，則同步希望地方政府加以把關、保護檢舉者，真有需要再請學校端啟動調查。

林伯樵也指出，1月12日修法後至今年五月底，案件量、申訴情況確實有減緩，與去年同期相較，已從448案減為202案，其中45案進入校事會議調查、66案不受理，剩下則屬於考核案件，待數據完整搜集半年後一定會和外界報告。

林伯樵強調，教育部也提出四大精進措施，針對教師提出職業安全指引，保障教師工作安全；再者，則是維護老師管教權，希望從輔導管教辦法切入，目前正在討論不同學制的適用方式，也傾向大專與高中以下分開處理，但屆時還要與各界舉行公聽會徵詢意見。

另外，林伯樵也說，也會增加對教師的法律支持，提供法律資源與諮詢，教師在面臨申訴或學校收案時時，可先透過諮詢了解管教是否屬合法、合理；最後則是強化家庭教育，做好親師溝通，將會與地方政府一起合作攜手。

林伯樵也補充，職安法的職場霸凌專章會在7月1日上路，教育部會配合職場霸凌專章訂立職業安全指引；又法律援助涉及到與地方政府溝通，屆時還得看地方能如何提供，希望中央地方一起來做。