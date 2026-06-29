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清大分析：一學期16周優於18周 6成教師仍支持雙二一制度

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部今天於台中中興大學舉行114學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議。圖／教育部提供
教育部今天於台中中興大學舉行114學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議。圖／教育部提供

教育部今天於台中中興大學舉行114學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議，清大教務長劉奕汶分享校務資料分析協助教務推動案例，清大透過資料分析，了解16周相較18周，客觀學業成績與主觀教學滿意度上均帶來了正面效益；六成的教師仍支持維持雙二一制，但無論支持或反對，均認為學習諮詢輔導對學生最有益。

清大近年執行校務研究數據整合，並建立學生、教師、問卷、綜合類等四個核心數據模組，以利校務政策推廣並分析校務研究。劉奕汶表示，清大於110至112學年度嘗試推動彈性學期制，將學期由18周調整為16周，為確保課程在周數縮減後仍能維持教學品質，針對「相同老師、相同課程」，在不同周數教學表現進行量化分析。

以學士班必修課為例，清大調查發現，16周在教學表現優異、品質優良課程以及學生學科成績都優於18周；學士班選修課一項上，則是教學表現優異、品質優良課程於18周取得較好的評價，但學科成績仍以16周表現較好。若以研究所必修課觀之，教學表現優異、品質優良課程以及學生學科成績則仍是18周表現較好，但於研究所選修課中，三者仍是16周表現更佳。

劉奕汶說，清大將學期調整為16周，在客觀學業成績與主觀教學滿意度上均帶來了正面效益，該分析也讓學校更有信心持續推動彈性學制，釋出的2周時間能與寒暑假整併，學校也投入「寒暑假多元學習資源」規劃，鬆綁學制也達到自主學習效果。

另外，近年部分大學陸續廢除雙二一制度，清大統計，因學業遭退學的學生，佔退學學生總數的17%，較台大、成大、中大、中山大略高。清大學生會執行相關研究，學業退學制度最初目的是為維持辦學品質，但近年學者開始討論因學業表現不佳被淘汰的背後，反而讓學生傾向不敢修「硬課」，轉而修習營養學分，甚至教師的評分標準也變得較寬鬆。

清大校務研究中心與教務處2023年透過問卷調查，計有五成專任教師、三成六兼任教師填答，以瞭解教師對學生學業成績不及格退學制度的認知與看法。結果顯示，有61%的教師認為應維持雙二一制度，但也有近40%的老師贊同應放寬；贊成維持的前三名分別為工學院、藝術學院、教務處/不分院；支持放寬制度前三名為人社院、電資院與清華學院。

劉奕汶也說，學校目前仍維持雙二一退學制度，但不論是支持或放寬雙二一的老師，均認為「學習建議／諮詢輔導」以及「學習輔導」等，對學生課業輔導最有幫助。

中興大學副校長張照勤則表示，近年大學做行政，多還只是將內容電子化，後續人為分析仍佔多數。學校其實也應建立平台、導入AI應用，藉由分析數據得到更多結果與面向，才有利大學做出更客觀的決策。

清大 教育部

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