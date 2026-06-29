抓包教育部長「請病假」缺席教委會 藍委指現身彰化助選

立法院教育文化委員會今（29）日原定審查「校事會議」相關辦法及「國民教育法」等案，由教育部次長張廖萬堅出席進行詢答。教育部長鄭英耀則被藍委抓包以「身體不適」為由請假未出席，實際卻前往彰化陪同民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程。

立委羅廷瑋表示，對於部長未出席委員會「非常遺憾，甚至感到被欺騙」。他指出，鄭英耀先前在委員會提及身體欠安，因此委員會在排案及出席安排上予以體諒，但鄭今天上午9時50分在彰化縣溪湖鎮、10時45分在埔鹽鄉、下午1時又在彰化市參與地方行程，「體諒換來部長在地方輔選」。

羅廷瑋表示，支持教育部長深入地方了解校園需求，但若有體力跑地方、陪同考察，更應到立法院接受國會監督。他指出，委員會討論內容涉及校事會議相關辦法、教育體制及學生權益等重大議題，部長卻未親自出席，令人難以接受。

立委葉元之也說，今天立法院教文委員會討論教育重大議題「校事會議」相關辦法，教育部長鄭英耀以「身體不適」為由，請假不來，結果被人發現，原來是到彰化陪縣長候選人考察。

葉元之說，校事會議搞到天怒人怨，不僅讓老師們心灰意冷，也影響到學生的受教權，但對教育部長來說，全國的老師及家長學生，都沒有民進黨的選情來的重要。