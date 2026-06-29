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教師荒未解！ 鄭英耀：教育部負責培育師資、地方要更用心攬才
國內中小學教師荒持續延燒，各縣市115學年度教師甄試陸續放榜，部分縣市雖因退休潮大量開缺，但教育現場仍面臨找不到教師的困境。教育部長鄭英耀今天到彰化視察校園建設時表示，「這些老師都是寶」，教育部的責任是培育師資，而地方政府則應更積極攬才。
鄭英耀表示，教育部負責師資培育，各類專業教師的供給量大於整體需求，但現行師資培育採儲備制度，並非所有修畢教育學分、取得教師資格的人都一定投入教職，地方教育局處應想辦法攬才。
他指出，國民中小學教師聘任權限屬於地方教育局處，地方應思考如何讓具教師資格的各學科教師願意到轄內任教，無論是教師甄選、遴選都應更加用心，「地方教育局處應該加把勁，讓老師願意到該縣市服務任教、打拚。」
他強調，教育部將持續做好師資培育，以滿足全國需求，國教署也建置教師媒合平台協助各縣市找老師，各縣市若有師資需求，可透過平台協助媒合，但如何吸引具教師資格的教師投入地方任教，仍需各縣市教育局處提出攬才措施。
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