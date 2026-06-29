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教育部長鄭英耀彰化行承諾人才扎根 國教經費只能多不能少

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
教育部長鄭英耀（左二）到彰化縣溪湖鎮湖南國小勘察校舍漏水，校長邢開祥（左）說明漏水情形。記者簡慧珍
教育部長鄭英耀（左二）到彰化縣溪湖鎮湖南國小勘察校舍漏水，校長邢開祥（左）說明漏水情形。記者簡慧珍

教育部鄭英耀今訪察彰化縣的湖南、埔鹽兩個小，對於湖南國小校舍漏水及埔鹽國小改善視聽教室，鄭英耀都承諾教育部、國教署全力支持，兩校提出的計畫也應盡快依據國教署審查意見作增補、規畫更具體，越快越好，早日提供學生更優質的學習環境。

立法委員陳素月邀請鄭英耀到彰化縣視察學校軟硬體工程需求，上午先到溪湖鎮湖南國小，校長邢開祥簡報校舍漏水情形，再引導鄭英耀和立法委員陳素月、謝衣鳳，及縣政府教育處長蔡金田、溪湖鎮代會副主席黃佳惠等人逐一查看漏水狀況。鄭英耀要求隨行教育部、國教署的人員全力支持湖南國小校舍修繕工程，「經費一定要給到夠，只能多，不能少。」

鄭英耀等人隨後到埔鹽鄉埔鹽國小查看視聽教室整建工程，聽完校長劉淑甄簡報，鄭英耀自稱被校長劉淑甄感動到了，埔鹽國小有優秀家長會長、願意出錢的家長，及校長提出美感經驗、鼓勵孩子勇於作夢，這是令人感動的事。

鄭英耀說，埔鹽國小是埔鹽鄉具代表性的學校，過去有多少生命在這裡改變，今年埔鹽國小創校將滿百年，他認為新世代學生勇於作夢，如何提供學習空間和場域，教育部和國教署全力支持校長理念，整建案中有經常門、資本門的支出，應有更具體規畫，國教署審查越快越好，要讓校長美夢成真。

鄭英耀還說，台灣沒太多天然資源，靠的就是人才扎根，國民義務教育非常重要，教育品質一定要顧好，他到基層傾聽學校建言，同時來改善、辦理相關的一些措施，協助提供更好的教育品質。

彰化縣溪湖鎮湖南國小天花板漏水，學校臨時雇工補強。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮湖南國小天花板漏水，學校臨時雇工補強。記者簡慧珍／攝影

鄭英耀 教育部 國教署

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