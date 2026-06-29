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台中某國中足球隊驚爆霸凌...校方遭控冷處理 教育局回應了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中某國中足球隊傳出霸凌事件。圖／AI生成
台中某國中足球隊傳出霸凌事件。圖／AI生成

台中某國中足球隊傳出霸凌事件，一名曾代表台灣參加國際比賽的足球隊員，涉長期對隊友施暴，不僅打頭、掐脖，甚至還過肩摔，家長控訴向校方反映卻遭冷處理。台中市教育局表示，學校已依校園霸凌防制準則啟動調查程序，目前案件調查中，已督促學校加速調查，儘速釐清事件經過，並將依調查結果依法辦理。

台中一名國中足球隊員涉長期對隊友霸凌，不只巴隊員的頭、丟石頭，甚至過肩摔；有同學替受害隊員作證發聲，卻遭教練認為破壞足球隊名聲疑被秋後算帳，導致同學報考高中足球名校時，術科考試雖然拿高分，卻在分組比賽時表現不突出而落榜。

教育局指出，學校已依校園霸凌防制準則啟動調查。另該生報考某高中體育班成績爭議，校方已依規定受理學生或法定代理人申請，完成成績登錄及計算查核，確認成績無誤，並依申請提供考生本人受評資料閱覽，以維護考生權益。

教育局強調，對校園霸凌秉持「零容忍」立場，將持續推動校園安全三級防制機制，包括宣導預防、個案處置及輔導追蹤，並督導學校落實球隊管理及訓練制度，持續營造安全、友善的學習環境。

台中 足球 霸凌 教育局

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