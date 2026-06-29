國民教育下修5歲掀論戰 教育部建議維持現行條文

立法院教育及文化委員會今日審查《國民教育法》修正草案，國民黨立委蘇清泉等20人提案將國民教育年齡向下延伸至5歲開始，多名綠委質疑，修法恐使學科壓力向下延伸，且師資、課綱及財源等配套未完備，建議應先舉辦公聽會，廣泛蒐集各界意見。教育部則建議維持現行條文。

立委林宜瑾質疑，強制入學若延伸至5歲，對於成長是好是壞仍待評估，擔心是否會把學科導向與升學壓力向下延伸到幼兒園學童。她指出，現行9年國民義務教育制度已實施58年，此次修法涉及整體教育制度重大調整，影響層面廣泛，不應上午完成詢答、下午就進入法案審查。

立委吳思瑤說，若修法將5歲幼兒納入義務教育，所需經費須由中央政府編列預算支應，每年至少增加100億元人事支出；目前師資培育、課綱規劃等配套措施皆未完備，主張應先召開公聽會、充分與各界溝通。

立委郭昱晴說，政府推動「0到6歲國家養」政策後，截至114年5歲幼兒入園率已達95.52%，顯示透過補助措施已實質提升學前教育普及率。相較於修法強制5歲幼兒入學，更應深入了解剩餘不到5%未入園幼兒背後的原因。她建議多聆聽家長團體、幼教專家、基層教師、地方政府及私幼業者，廣泛蒐集各界意見，也需要教育部進行完整的研究盤點，而不是倉促修法。

立委羅智強則表示，將5歲幼兒納入義務教育討論已超過40年，多國皆已實施或推動國教向下延伸，如法國、英國、瑞士等國實施5歲義務教育，泰國更從4歲開始，韓國則於2010年推動5歲義務教育，顯示國民教育向下延伸已是國際趨勢。我國也應朝此方向努力，呼籲讓法案回歸實質討論，而非一再以程序杯葛，延宕教育改革。

教育部次長張廖萬堅表示，若將5歲幼兒納入義務教育，至少須增設1431班；若擴及3至5歲，則需增設1萬4356班，恐面臨校舍空間、教保人力及地方財政等挑戰，因此教育部建議維持現行條文。