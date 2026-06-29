快訊

世足賽／韓媒直言日本實現「脫亞」目標 南韓退到世界足壇邊緣

金曲收視創佳績！她台上熱舞飆收視最高點 許效舜一句話吸92.7萬人搶看

北市前偵查隊長涉貪喝花酒 判刑10年6月、褫奪公權3年

聽新聞
0:00 / 0:00

國民教育下修5歲掀論戰 教育部建議維持現行條文

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今日審查《國民教育法》修正草案，邀請教育部次長張廖萬堅進行詢答。記者胡經周／攝影
立法院教育及文化委員會今日審查《國民教育法》修正草案，邀請教育部次長張廖萬堅進行詢答。記者胡經周／攝影

立法院教育及文化委員會今日審查《國民教育法》修正草案，國民黨立委蘇清泉等20人提案將國民教育年齡向下延伸至5歲開始，多名綠委質疑，修法恐使學科壓力向下延伸，且師資、課綱及財源等配套未完備，建議應先舉辦公聽會，廣泛蒐集各界意見。教育部則建議維持現行條文。

立委林宜瑾質疑，強制入學若延伸至5歲，對於成長是好是壞仍待評估，擔心是否會把學科導向與升學壓力向下延伸到幼兒園學童。她指出，現行9年國民義務教育制度已實施58年，此次修法涉及整體教育制度重大調整，影響層面廣泛，不應上午完成詢答、下午就進入法案審查。

立委吳思瑤說，若修法將5歲幼兒納入義務教育，所需經費須由中央政府編列預算支應，每年至少增加100億元人事支出；目前師資培育、課綱規劃等配套措施皆未完備，主張應先召開公聽會、充分與各界溝通。

立委郭昱晴說，政府推動「0到6歲國家養」政策後，截至114年5歲幼兒入園率已達95.52%，顯示透過補助措施已實質提升學前教育普及率。相較於修法強制5歲幼兒入學，更應深入了解剩餘不到5%未入園幼兒背後的原因。她建議多聆聽家長團體、幼教專家、基層教師、地方政府及私幼業者，廣泛蒐集各界意見，也需要教育部進行完整的研究盤點，而不是倉促修法。

立委羅智強則表示，將5歲幼兒納入義務教育討論已超過40年，多國皆已實施或推動國教向下延伸，如法國、英國、瑞士等國實施5歲義務教育，泰國更從4歲開始，韓國則於2010年推動5歲義務教育，顯示國民教育向下延伸已是國際趨勢。我國也應朝此方向努力，呼籲讓法案回歸實質討論，而非一再以程序杯葛，延宕教育改革。

教育部次長張廖萬堅表示，若將5歲幼兒納入義務教育，至少須增設1431班；若擴及3至5歲，則需增設1萬4356班，恐面臨校舍空間、教保人力及地方財政等挑戰，因此教育部建議維持現行條文。

教育部 蘇清泉 林宜瑾

延伸閱讀

幼照法補助入法爭議未決 多數修法條文保留送院會協商

立院幼照法修法聚焦補助、食安 教育部建議維持現行條文

教育部稱校事會議投訴案大減 立委批半年報告「幾乎都一樣」

教師陷防禦性教學…教團籲退回修正案 重新檢討校事會議制度

相關新聞

教育部長鄭英耀彰化行承諾人才扎根 國教經費只能多不能少

教育部長鄭英耀今訪察彰化縣的湖南、埔鹽兩個小，對於湖南國小校舍漏水及埔鹽國小改善視聽教室，鄭英耀都承諾教育部、國教署全力支持，兩校提出的計畫也應盡快依據國教署審查意見作增補、規畫更具體，越快越好，早日提供學生更優質的學習環境。

國民教育下修5歲掀論戰 教育部建議維持現行條文

立法院教育及文化委員會今日審查《國民教育法》修正草案，國民黨立委蘇清泉等20人提案將國民教育年齡向下延伸至5歲開始，多名綠委質疑，修法恐使學科壓力向下延伸，且師資、課綱及財源等配套未完備，建議應先舉辦公聽會，廣泛蒐集各界意見。教育部則建議維持現行條文。

校事會議怎麼減少？教育部長：建立溝通、親師合作、正向管教

教育部長鄭英耀今到彰化縣視察學校硬體工程需求時，被記者問到校事會議亂象，他強調在立法院支持下修改校事會議，從數字來看匿名、浮濫檢舉大幅減少，進入校事會議的檢舉案從82%減至22%，希望社會大眾和國中小學老師能更安心透過親師合作把孩子教好。

高雄教甄榜單姓名全隱 教團憂「全盲放榜」遮掩弊端

高雄市115學年度市立高級中等學校聯合教師甄選近日公開分發榜單，其「姓名」欄位一律以「〇〇〇」或「〇〇」呈現。全國教育產業總工會質疑，這種連姓氏都完全隱去的「全盲榜單」，恐影響教甄制度公開透明，呼籲高雄市教育局檢討榜單揭露方式，避免外界對甄選公平性產生疑慮。

全國首創AI英語教科書！竹市發表虛擬學伴Pika

為落實「新竹好學」的教育願景，並運用科技優勢提升學子國際競爭力，新竹市政府今發表「新竹市英語AI教科書」成果，市長高虹安以英語和4D皮卡互動，引起全場驚嘆。市府說，該專案將在地文化、生成式AI語音與4D沉浸式全息技術深度整合於教學系統中，透過專屬AI虛擬角色Pika，為新竹市學生打造一對一且高度互動的智慧學習環境。

校事會議辦法審查卡關 藍批綠拒簽不復議「沒收討論」 教團：強烈遺憾

立法院教育文化委員會今（29）日原本要審查「校事會議」的相關辦法，國民黨主張透過委員會審查，決議要求教育部限期改正或廢止部分規定。但因民進黨黨團未簽署「不復議同意書」，導致委員會無法進行實質審查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。