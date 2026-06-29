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校事會議亂象怎麼減少？教育部長：匿名、浮濫指控已降低55%

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
教育部長鄭英耀（左）今到彰化縣溪湖鎮等鄉鎮市視察學校硬體建設需求。記者簡慧珍／攝影
教育部長鄭英耀（左）今到彰化縣溪湖鎮等鄉鎮市視察學校硬體建設需求。記者簡慧珍／攝影

教育部長鄭英耀今到彰化縣視察學校硬體工程需求時，被記者問到校事會議亂象，他強調在立法院支持下修改校事會議，從數字來看匿名、浮濫檢舉大幅減少，進入校事會議的檢舉案從82%減至22%，希望社會大眾和國中小學老師能更安心透過親師合作把孩子教好。

鄭英耀表示，媒體報導校事會議之亂是去年以前有許多匿名、假造的投訴，今年1月在立法院支持下，所有程序作了改變，從數字來看匿名、浮濫指控案件數量降低55%，可見投訴量大量減少。

鄭英耀說，校事會議原意是用來處理不適任教師、要解聘這些老師，對於偶而因班級經營，或師生管教跟家長認知上可能有一些落差，怎麼透過事前教師代表、家長代表、社會公正人士共同討論，校事會議整個辦法已經做了一個非常清楚地改變。

他指出，以前投訴案82%進入校事會議，對老師造成非常大困擾，怎樣去確保學生受教權及家 對孩子教育的期待應該是透過親師合作，新辦法以後進入校事會議只剩22%，大量減少，進入第一關不處理的有18%，委員會直接看到投訴案件就完全不處理的有33%，社會大眾、國中小學老師能夠安心透過親師合作如何把孩子教好。

鄭英耀表示，社會、部分媒體談的是去年以前未修改校事會議辦法，修改後，應該用更健康態度來迎接立法院通過的新辦法，不要再以訛傳訛，在此同時校內老師、家長在由行政人員協助怎麼調和，在整個機制中都作了正向管教的一些分享，包括家庭教育中心怎麼協助家長有更多好的教養小孩方式，學校也舉辦許多親師座談，跟孩子教育、學習上有關的活動，各地方教育局處怎麼來加強這一部分，國教裡面教育局處不能逃避責任，這是責無旁賃。

鄭英耀說，教育部相信校長都很認真辦學，大多數老師是認真的，希望家長更安心孩子的教育。

鄭英耀 彰化縣 立法院

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