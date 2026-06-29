高雄教甄榜單姓名全隱 教團憂「全盲放榜」遮掩弊端

高雄市115學年度市立高級中等學校聯合教師甄選近日公開分發榜單，其「姓名」欄位一律以「〇〇〇」或「〇〇」呈現。全國教育產業總工會質疑，這種連姓氏都完全隱去的「全盲榜單」，恐影響教甄制度公開透明，呼籲高雄市教育局檢討榜單揭露方式，避免外界對甄選公平性產生疑慮。

全教產回顧114學年度高雄高中聯招，當時三民家商國際貿易科教甄中，有筆試高達70分的優秀代理教師進入複試，不料教學順利完成後，卻在「試教」項目被評審惡意打出違反常態的「20分」超低分；更有另一位也是筆試高分群考生，試教被狠打「13.67分」。工會質疑評審打出這樣的成績，根本是在為「特定人士」量身訂做、刻意做掉筆試高分的強者，意欲為特定人選護航。

全教產指出，由於114學年度的榜單還留有姓氏，讓代理教師及工會得以串聯比對出「高分群集體遭技術性獵殺」的黑箱線索。未料，高雄市教育局與高雄市教師甄選委員會竟在115學年度「進化」出這份「查無此人」的全盲榜單，社會大眾與考生難以確認上榜者與甄選證號是否相符，「這究竟是保護個資的時代進步，還是為了防止弊端外洩而進行的集體滅證？」

全教產表示，正式教甄聯招作為具備強大法律效力的準國家考試，其榜單的公開與透明，是落實社會實質監督、確保程序公平的重要基石。這種「全盲榜單」非但無法澄清外界疑慮，反而將所有認真考上的新進教師，推向了集體污名的深淵。

全教產呼籲，教育當局與檢調單位，切莫任由這種「全盲放榜」成為常態。教育的尊嚴建立在坦蕩與制度的透明之上，如果連榜單都要隱姓埋名，台灣的教育體制將徹底淪為不可直視的黑箱泥潭。