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全國首創AI英語教科書！竹市發表虛擬學伴Pika

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
AI沉浸式虛擬學伴Pika。圖／新竹市府提供
AI沉浸式虛擬學伴Pika。圖／新竹市府提供

為落實「新竹好學」的教育願景，並運用科技優勢提升學子國際競爭力，新竹市政府今發表「新竹市英語AI教科書」成果，市長高虹安以英語和4D皮卡互動，引起全場驚嘆。市府說，該專案將在地文化、生成式AI語音與4D沉浸式全息技術深度整合於教學系統中，透過專屬AI虛擬角色Pika，為新竹市學生打造一對一且高度互動的智慧學習環境。

高虹安表示，該專案為全國首創，推出的英語AI教科書不僅具備領先全國的技術指標，更充滿在地溫度。市府透過先進的生成式AI語音技術，優化中英文流暢切換能力，並可依據學生學習狀況動態調整語速。在課程設計上，教材巧妙融入香山濕地、新竹市立動物園、南寮漁港、城隍廟與青草湖等在地文化場域，使學生能在熟悉的生活情境中實踐英語。

教育處指出，在建構智慧校園的過程中，「數位賦能」是市府的核心策略。這套AI系統不僅是協助學生的學習利器，更是第一線教育工作者的強大後盾。系統不僅能即時反饋學生的學習數據，還能將教師的課程轉化為互動教材，有效減輕教師的備課負擔。

系統導入的Pika 4D沉浸式互動技術，能透過全息3D虛擬角色進行即時對話練習，並給予學生即時的語音回饋。未來教育處將持續辦理相關培力研習，讓這套具備高度彈性與客製化優勢的平台，成為陪伴老師們迎接AI教學轉型的重要助力。

英語AI教科書導入教學現場後，隨即獲得師生的熱烈迴響。東園國小校長曾玉蓮分享第一線的教學觀察，她說，過去許多孩子會因為擔心發音不標準而不敢開口，但引入AI系統後，Pika宛如學生專屬且充滿耐心的外籍學伴，讓課堂氣氛變得十分熱絡。教材結合在地景點的設計，成功讓英文從課本上的考題，變成孩子們能用來介紹家鄉的實用工具。

參與課程的東園國小學生林定宇說，與Pika對話就像和真人聊天一樣自然，系統還會根據對話速度動態調整快慢。學生們紛紛表示，現在不僅覺得學英文變得很有趣，更學會了如何用英語介紹新竹的特色景點，未來遇到外國遊客也更有自信能開口交流。

教育處說明，「新竹好學」的核心在於將最優質的教育資源提供給每一位學生。未來市府將持續以精準治理的精神，推動AI科技深入每一堂課程，攜手教育處與合作夥伴，共同為新竹市的孩子開啟通往國際的學習之門。

東園國小學生林定宇與英語AI教科書互動。圖／新竹市府提供
東園國小學生林定宇與英語AI教科書互動。圖／新竹市府提供

新竹市政府今發表「新竹市英語AI教科書」成果。圖／新竹市府提供
新竹市政府今發表「新竹市英語AI教科書」成果。圖／新竹市府提供

英語 教科書 高虹安

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