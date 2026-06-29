124校參與本土語沉浸教學 結合礦業、掃帚工藝

教育部推動「國民中小學台灣台語/閩東語沉浸式教學計畫」，累計548校次參與，114學年有124校參與，嘉惠逾2.3萬學生，學校也將猴硐煤礦、掃帚製作工藝等在地特色融入課程。

教育部今天發布新聞稿指出，為落實本土語文於校園生活的深度扎根，國民及學前教育署推動「國民中小學台灣台語/閩東語沉浸式教學計畫」，至今將邁入第10年；為呈現全台各校推動成果並深化教師專業交流，今年6月辦理成果發表會，全國百餘所投入計畫的教學團隊參與。

新北市瑞亭國小善用黃金山城及礦業的歷史地理優勢，推動「小小解說導覽員」培訓課程，將語言學習的場域從教室延伸至戶外，並帶領學生踏查四腳亭砲台、黃金博物館、猴硐煤礦等礦業文史及周邊生態，進而引導學生用台灣台語撰寫在地故事，推展至戲劇舞台。

台中市追分國小則運用綜合、健體、生活、食農教育等多元課程，將台灣台語與日常探索結合，引領學生在冬至搓湯圓、磅米芳、拔蘿蔔等充滿土地情懷的活動中，運用母語溝通，落實「生活即教室」的教育理念。

彰化縣福興國中以「生活就是課本」為實踐願景，規劃在地走讀、掃帚製作工藝、校園廣播等豐富體驗，並透過校訂課程「福地興農」，融入福興在地酪農業與西勢社區文化，透過學習以台灣台語介紹掃帚製作工藝、在地走讀課程等，展現語言與地方產業生態的深度連結。

國教署表示，成果發表會不僅是教學成果的展示，更是教師專業增能與經驗碰撞的重要平台；未來將持續挹注資源，優化本土語文學習環境，讓在地文化認同的種子在校園中茁壯成長，讓孩子能在自然的氛圍中，自然而然使用本土語言。