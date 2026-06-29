校事會議辦法審查卡關 藍批綠拒簽不復議「沒收討論」 教團：強烈遺憾

立法院教育文化委員會今（29）日原本要審查「校事會議」的相關辦法，國民黨主張透過委員會審查，決議要求教育部限期改正或廢止部分規定。但因民進黨黨團未簽署「不復議同意書」，導致委員會無法進行實質審查。

立委羅智強表示，教育部都已經提出報告，但民進黨拒簽不復議同意書，形同沒收討論、拉下鐵門，讓改革議案遭到延宕，對此表達強烈遺憾。他認為，此舉不僅沒收改革機會，也沒收全國教師安全感及孩子的校園安全，「等於是告訴老師體制救不了你、遇到危險你自己看著辦」。

立委吳沛憶說，老師在校園如何獲得支持、如何進行教學與管教，以及停聘、解聘辦法與校事會議制度，都有許多討論空間。教育部早在今年1月23日就將兩項辦法修正案送交立法院審查，但三個月審查期限將屆滿，召委直到上周才辦理延長審查，期間還安排出國考察及其他法案，質疑如今才排審。

吳沛憶表示，今天審查的是行政命令，立法院無法直接修改條文，只能決議退回。她質疑，若退回修正案，是否代表回到今年1月修正前的規定，包括匿名檢舉、沒有輔佐人、學校無法拒絕受理案件等制度都將恢復，「會不會退回更糟糕？」

對此，召委羅廷瑋回應，民進黨籍召委伍麗華同樣可以排審校事會議相關辦法，「民進黨不願意排校事會議相關辦法，我們負責任排」，並反批民進黨不能一方面不排審，一方面又指責國民黨排得太慢。

對此，全國教師工會總聯合會表達強烈遺憾，表示今年1月12日教育部雖進行微幅修改，但未能解決核心問題，因此全教總促請立法委員依據立法院職權行使法，交付教育及文化委員會審查，並退回教育部更正。令人失望的是，民進黨黨團拒絕在今日簽署，校事會議制度的改革仍然延宕，全國教師仍身處在無止盡的濫訴恐懼中。

全教總呼籲立法院教育及文化委員會，盡速再次排審，並做出決議退回此次解聘辦法及考核辦法修正案。藉此促使教育部正視教師組織的意見，重新凝聚校長、家長等教育利害關係人的共識，全面檢討校事會議制度已刻不容緩。