台北愛樂合唱團攜手北市交 國際合唱節唱「貝九」

2026台北國際合唱音樂節（TICF）將於7月登場，今年重頭戲之一將由台北愛樂合唱團攜手德國圖林根室內合唱團，與殷巴爾指揮台北市立交響樂團帶來貝多芬的「第九號交響曲」。

1824年，貝多芬已全然失聰，但在創作「第九號交響曲」的終樂章時首度加入德國文豪席勒的「歡樂頌」，傳達人類團結與自由的崇高理想。貝多芬在這部作品中將合唱與聲樂視為交響樂的樂器之一，突破純器樂交響曲框架，也傳達了人類團結、和平與自由的理想。

這場音樂會將由北市交桂冠指揮殷巴爾（EliahuInbal）帶領，攜手女高音耿立、次女高音翁若珮、韓國男高音金範鎮以及男低音曾文奕等獨唱家合作，合唱團除了台北愛樂合唱團外，也加入德國圖林根室內合唱團一起演出。

2026台北國際合唱音樂節也將邀請來自匈牙利、拉脫維亞、斯洛維尼亞、西班牙等國深具代表性的合唱團訪台，開幕由委內瑞拉指揮家紀南（MariaGuinand）領軍，將在台灣首演由委內瑞拉作曲家艾斯特維茲（Antonio Estevez）創作的「中南美清唱劇」。

台北愛樂文教基金會音樂總監古育仲表示，「中南美清唱劇」這部作品運用很多中南美民謠的節奏，非常複雜，歌詞則是西班牙文，「而且是委內瑞拉式的西班牙文」。古育仲也說，這部作品不像是貝多芬、莫札特等傳統和聲，作品中有很多不和諧音程，對合唱團來說是很大的挑戰。

閉幕則由駐節指揮豪勒隆（Gábor Hollerung）率領台上超過300名音樂家陣容，演出莫札特「安魂曲」。1791年，莫札特在人生最後歲月中受託創作這首「安魂曲」，作為紀念委託人亡妻之作，卻在作品尚未完成前驟然離世，這也讓這部作品成為他傳奇生命中的最後絕響。

2026台北國際合唱音樂節將於7月24日至8月2日演出，地點包括台北、台南等全國各縣市。