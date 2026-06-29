新北10校校訂課程獲肯定 AI結合在地文化打造特色學習
新北市教育局今天表揚10所校訂課程卓越學校，今年最大特色是將AI融入教學，結合在地文化、閱讀、永續及科技應用，讓學生從生活經驗出發探索學習。其中思賢、興仁、後埔及興穀國小獲頒「旗艦亮點學校」，碧華、板橋、平溪、麗園、光華及莒光國小則獲選「亮點學校」。
教育局表示，新北自109學年度推動「校訂課程亮點計畫」以來，已培育8所旗艦學校及27所亮點學校，希望協助各校發展具地方特色的課程。今年更鼓勵學校導入AI工具，讓學生運用科技解決真實問題，也讓課程內容更貼近生活。
教育局長張明文表示，AI將是教育發展的重要方向，不只是教學，校務經營、課程設計都會持續深化AI應用。他認為，這波AI浪潮是台灣難得的契機，只要持續投入，台灣有機會在AI應用領域站上世界前段班，新北也希望透過教育提前培養學生未來競爭力。
獲選旗艦亮點學校的4校，各自發展不同特色課程。思賢國小以「思賢HEARTS7」課程結合七感體驗與數位工具，培養學生自主學習及AI素養；興仁國小從百合、黑松等在地元素出發，引導學生透過AI及數位平台探索家鄉文化；後埔國小則結合閱讀與探究課程，讓學生在提問與行動中深化學習；興穀國小則將文史、環境及藝文課程融入「神農」校訂課程，並導入AI繪本創作，帶領學生認識土地。
另外6所亮點學校也各有特色。碧華國小結合「碧華布街」文化發展PBL課程，板橋國小以培養行動公民為目標，運用AI深化公共議題探究；平溪國小帶領學生走出教室認識自然與環境；光華國小透過階梯式科技課程培養跨域能力；麗園國小融合閱讀、香草植栽及社區走讀；莒光國小則運用閱讀與AI工具，提升學生探究與表達能力。
張明文指出，新北近一年多積極推動AI融入教育，透過專家學者協作及各項計畫持續精進，已逐步展現成果。他感謝各校校長、教師及專家團隊共同投入，未來將持續深化AI與特色課程發展，打造更具競爭力的學習環境。
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