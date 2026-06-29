國教署補助月薪制特教助理 115學年度增置400名

國教署推動「提升高級中等以下學校及幼兒園特教學生助理人員服務品質計畫」，115學年度補助縣市增置400名月薪制特教學生助理人員，預計至116學年度全國可達1600名。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，特教學生助理人員能提供身心障礙學生在校學習的生活照顧、學習支持及安全維護，但過去採時薪制，導致出現人力流動率高、人員難聘、服務無法銜接等問題。

國教署自113學年度起，推動月薪制與時薪制人力並行，分4年補助縣市進用月薪制學生助理人員，115學年度增置400名，預估至116學年度共可達1600名；此外，國教署也針對時薪制人員推動久任加給制度，實際服務達800小時以上者，時薪可加成5%至20%，透過薪資待遇改善來留才。

台中市清水高中學生家長凱爸表示，政府推動月薪制是對特教支持的重大改善，過去時薪制人員流動較高，導致孩子需要不斷重新適應，改為月薪制後，能提升助理人員的穩定性與投入度，提供學生長期且有品質的陪伴與協助。

清水高中郭姓教師提到，特教學生助理人員跟學生本身形成互信關係，能造就學生學習環境安定感，有些事情只靠意會，即可心念相通，讓學生能心情穩定學習，因此長期合作前提下，月薪制助理人員是重要的。

國教署指出，透過補助各縣市逐年增置月薪制特教學生助理人員的計畫，希望以學生實際需求為核心，透過中央與地方協力推動，強化人力資源配置彈性，各縣市可依轄內學校特教學生人數及需求情形妥善規劃運用，提升特教服務品質。