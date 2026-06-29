原青發聲！20隊辯手在新北原辯大賽直球對決 從當代困境辯出新觀點
新北市原民局主辦「原青辯論大賽」，競賽分校園新秀組、青年實踐組，各10組隊伍、共67名青年參加，延續初賽激烈賽況，昨天的決賽上，辯手們以原住民族青年角度出發，透過辯論形式關注原住民族公共議題發展與職涯選擇，展現溝通對話及文化思辨力。
校園新秀組以「青年返鄉發展比留在都市更有前景」為辯題，從部落產業、文化傳承、都市資源與青年職涯等面向展開攻防；青年實踐組則以「斜槓發展比單一職涯更適合現在的青年」為辯題，針對就業趨勢、專業累積、經濟風險及自我實現提出不同觀點，現場有超過7校20組辯手言論交鋒，氣氛熱烈。
參賽青年表示，透過辯論不只是練習說服別人，更是在聆聽不同立場過程中，重新思考原住民族青年就業與生涯規畫中面臨的選擇與挑戰。來自校園新秀組的最佳辯士王竣諺賽後分享到，返鄉或留在都市沒有標準答案，外界不應替原民青年評價哪一條路最好；真正的支持，是尊重他們依循自身文化認同與生活經驗，走出屬於自己的方向。
獲青年實踐組的最佳辯士卓皓恩說，支持青年與創業的多元發展，斜槓能讓青年以較低成本探索不同職涯方向，透過多方嘗試累積經驗，找到更多可能。
經過2日賽程，最終校園新秀組由「大部份是東吳大學」隊獲得冠軍、「矮殺矮殺矮殺殺」隊獲得亞軍、「織路原青」隊獲得季軍、「齊宇子醬隊」隊獲得殿軍，最佳辯士獎是「大部份是東吳大學」隊的王竣諺獲得。
青年實踐組由「語意邊境」隊獲得冠軍、「文字簡直就是奇蹟」隊獲得亞軍、「原來你說的什麼都隊」隊獲得季軍、「好臨時好厲害」隊獲得殿軍，最佳辯士獎則由「語意邊境」隊的卓皓恩獲得。
新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，青年是族群文化延續的重要力量，原青辯論大賽出發點是促進不同族群青年練習表達、交流觀點，市府將持續協助原住民族青年發聲且累積行動力，讓原住民族文化與公眾議題在城市中被理解與重視。
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