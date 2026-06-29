中華民國童軍總會推動與菲律賓交流拜會我國駐菲律賓代表處
中華民國童軍總會理事長高國倫6月28日拜會我國駐菲律賓代表周民淦與副代表李廷盛，雙方就童軍活動交流、菲華童軍連結、青年國際參與及中華民國2029年主辦第17屆世界羅浮大會等議題，深入交換意見，期盼透過童軍運動持續深化台灣與菲律賓的民間友誼與青年交流。
李廷盛表示，童軍總會是我國極具代表的民間團體，是少數能穿著繡有國旗制服走向國際的NGO團體，長年透過青年交流與國際活動推廣台灣，實屬不易。童軍夥伴在世界各地與各國青年互動交流，展現台灣青年的禮貌、自信與行動力，正是台灣最好的民間外交官。
這次拜會出席人員包括僑務委員陳柏材、駐菲代表處秘書丁秋仁、菲華文教服務中心主任莊博智、華僑協會總會菲律賓分會秘書長蔡聰敏、旅菲南線台商會會長游惠堯，以及旅菲南線台商會秘書長黃卉怡等，共同就台菲民間交流、菲華社群連結及未來童軍合作方向進行交流。
高國倫說明中華民國童軍總會近年推動國際參與的成果，以及我國童軍青年積極走向世界的努力。中華民國童軍總會為世界童軍運動組織正式會員，長期參與世界童軍領袖會議及亞太區童軍事務，透過國際活動培養青少年的國際視野、服務精神與移動能力，讓台灣走出去，也讓世界看見台灣，這次也將拜會世界童軍總部亞太區支援中心、菲律賓童軍總會，及拜會菲律賓中正學院與菲華童軍領袖。
高國倫指出，過去台灣與菲律賓，以及亞太區各國童軍組織之間，曾透過國際合作計畫與大型活動建立深厚情誼，未來期盼在代表處及旅菲僑界、台商社群支持下，持續推動雙方童軍青年互訪與合作。
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。