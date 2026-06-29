國中會考英文 近3成「待加強」創5年最慘

政府推雙語政策多年，希望提升學生英語能力與國家競爭力。然而，一一五年國中教育會考成績日前公布，英文科「待加強」學生占比達百分之廿九點卅一，是各科最高，更是近五年最差表現，十分諷刺。教育團體認為，雙語政策本末倒置，應回歸提升學生基本英文能力。

根據心測中心資料，今年國中會考各科「待加強」學生占比，以英文科百分之廿九點卅一最高，接近三成，接近每三名考生就有一人未達基礎門檻。若觀察近五年趨勢，英文科待加強學生占比平均約百分之廿八點六六，今年提升至百分之廿九點卅一，較近五年平均增加○點六五個百分點。

相較之下，數學科近五年待加強占比平均約百分之廿六點廿三、自然科約百分之廿點六九、社會科約百分之十二點九一，國文科則約百分之十二點七二。英文科不僅連續多年居各科之冠，待加強比例更明顯高於其他科目。

政府自二○一八年來投入上百億元經費推動「二○三○雙語政策」，希望提升全民英文能力與國家競爭力，除推動英語融入自然、美術等非英文領域課程，也持續擴大引進外籍英語教學人員。學生接觸英語的機會變多，但政策成效卻頻頻遭到質疑。

台南市教育產業工會常務理事侯俊良表示，政府推動的雙語政策，已造成本質學科弱化，連英文科也受影響，政府花大筆預算在要求非英語科，如體育、美術用英文教學，追求指標和亮點，卻是本末倒置。要降低會考英文的待加強學生人數，關鍵在於「英文科本身的基礎教育」，而不是強推學科雙語，導致學生學科沒學好、英文也沒聽懂。

侯俊良呼籲，教育部必須務實檢討雙語政策，把資源收回來，真正落實偏鄉英文教學、降低英文課堂師生比及實質補救教學上，唯有回歸教育本質，把每個孩子的英文基本功打好，才能真正翻轉待加強的結構性困境。

全國教育產業總工會林蕙蓉也說，將英文融入美術、音樂等課程，許多學生根本聽不懂；而師資不足也是一問題，許多學校只在少數課程試辦，逐漸淪為專案計畫。她認為，應先強化學生基本英文能力，而非聚焦於推動雙語課程。

新北市福和國中教師莊淑茹說，現行每周僅三節英文課，面對學生程度Ｍ型化、會考素養命題，若缺乏親師協力，英文很容易成為學生的弱勢科目。