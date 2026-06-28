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諾丁漢大學研討會 江雅綺談台灣科技力與國際合作

中央社／ 倫敦28日專電

英國諾丁漢大學台灣研究中心（TRH）近日舉行年度國際研討會，吸引約70位來自不同國家地區的專家學者和官方機構人員與會，前文化部長龍應台是專題演講人之一，駐英國副代表江雅綺致開幕詞。

TRH與清華大學科技管理研究所、中山大學策略與人力資本研究中心、政治大學供應鏈韌性研究中心，以及龍應台文化基金會共同舉辦研討會，主題為「駕馭科技未來：多極世界中的權力、韌性與戰略」。

根據TRH的資訊，此次TRH年度國際研討會規模為歷來最大，反映歐洲對台灣的興趣增加。會議觸及國際間在科技、政治、經濟、軍事等領域的發展與相互作用。

江雅綺致詞表示，台灣運用自身科技能量，不僅強化社會韌性，更促進互利共贏的國際合作。

她以台灣成功應對COVID-19疫情為例，提到當時公民社會與政府部門協作，「提出許多數位創新方案，兼顧公衛與人權需求」，同時援贈醫藥資源予友邦，促進各國對台灣的信任。

江雅綺表示，台灣持續以強大的醫療科技能量推動外交，例如今年5月，外交部長林佳龍與衛福部長石崇良一同率團出席在日內瓦的「台灣智慧醫療與健康產業展」，在世界衛生大會（WHA）舉行期間，向國際社會展示台灣實力。

此外，台灣在全球科技供應鏈扮演不可或缺角色。江雅綺說，台灣的安全與和平，對全球推動創新、經濟成長及韌性，至關重要。台灣願與英國及其他國際夥伴合作，運用科技造福民眾，共同打造更具韌性的繁榮未來。

江雅綺 龍應台 英國

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