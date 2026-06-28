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父親給怕黑孩子的情書 葉長青繪「影子遊戲」

中央社／ 台北28日電

人對黑暗往往有天生的恐懼，插畫家、漫畫家葉長青創作繪本「影子遊戲」，透過一個孩子與身後影子在夜晚展開的奇幻旅程，為怕黑的兒子繪製一本父親情書。

「影子遊戲」新書分享會今天在台北本屋書店舉行，書店同時展出原畫，隨著原畫逐一探索，可見書中的小男孩在入夜後隨著影子到一座神秘小島，並與奇異怪獸同樂，細膩筆法讓長著翅膀、吐著舌頭的各色奇獸活靈活現。

葉長青向中央社記者分享，近年他畫的作品如「蜉蝣之島」和「遺忘之神Lost Gods」都有神怪元素，很快就能畫出各種島上怪獸。書中的小男孩造型則完全是以兒子為原型，這本書的誕生也令兒子感到開心與滿足。

2023年，葉長青赴西班牙馬德里「談論藝術」藝術村（Hablar en Arte）駐村創作，離家的他思念兒子，於是畫了許多怪獸，打算匯聚成書送給兒子。那時3歲多的兒子，最常和家人說的便是覺得「黑暗中有眼睛」，讓他害怕，於是葉長青漸漸調整，改為繪製一本探索黑暗的書，希望能以故事讓孩子不再害怕黑暗。

葉長青說，有光就會有影子，而對小朋友來說，發現影子在身後怎麼樣都甩不掉，其實也會讓他們感到害怕，最根本的便是對黑暗的恐懼，即便是大人也會畏懼黑暗，這本書不只是獻給兒子，也是給其他害怕黑暗的人。

「影子遊戲」原畫展在台北本屋書店展出至7月8日。

台北

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