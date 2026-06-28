父親給怕黑孩子的情書 葉長青繪「影子遊戲」
人對黑暗往往有天生的恐懼，插畫家、漫畫家葉長青創作繪本「影子遊戲」，透過一個孩子與身後影子在夜晚展開的奇幻旅程，為怕黑的兒子繪製一本父親情書。
「影子遊戲」新書分享會今天在台北本屋書店舉行，書店同時展出原畫，隨著原畫逐一探索，可見書中的小男孩在入夜後隨著影子到一座神秘小島，並與奇異怪獸同樂，細膩筆法讓長著翅膀、吐著舌頭的各色奇獸活靈活現。
葉長青向中央社記者分享，近年他畫的作品如「蜉蝣之島」和「遺忘之神Lost Gods」都有神怪元素，很快就能畫出各種島上怪獸。書中的小男孩造型則完全是以兒子為原型，這本書的誕生也令兒子感到開心與滿足。
2023年，葉長青赴西班牙馬德里「談論藝術」藝術村（Hablar en Arte）駐村創作，離家的他思念兒子，於是畫了許多怪獸，打算匯聚成書送給兒子。那時3歲多的兒子，最常和家人說的便是覺得「黑暗中有眼睛」，讓他害怕，於是葉長青漸漸調整，改為繪製一本探索黑暗的書，希望能以故事讓孩子不再害怕黑暗。
葉長青說，有光就會有影子，而對小朋友來說，發現影子在身後怎麼樣都甩不掉，其實也會讓他們感到害怕，最根本的便是對黑暗的恐懼，即便是大人也會畏懼黑暗，這本書不只是獻給兒子，也是給其他害怕黑暗的人。
「影子遊戲」原畫展在台北本屋書店展出至7月8日。
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。