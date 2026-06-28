畢業帳號要沒了？ 網瘋傳「永久教育信箱」申請技巧：終身爽用Notion、Canva

畢業季邁入尾聲，不少應屆畢業生正忙著辦理離校手續。近日有大批過來人現身哀號，透露自己曾因畢業後學校信箱無預警遭校方註銷，導致綁定在舊信箱的遊戲帳號、雲端照片與重要檔案一夕之間「集體蒸發」而哭到無淚。有神人指出，其實教育部一直都有提供「終身永久免費」的官方教育信箱，只要趁著在學時完成申請，畢業後依然能合法、永久地爽用Notion Pro、Canva教育版等強大數位資源。

一名應屆畢業生在Threads發問，想知道在繳回學生證之前，還能用學校的學術信箱獲得什麼福利。許多畢業多年的資深前輩隨即留言發出警訊，強調各大學對於畢業生友善度不一，像是國立聯合大學等校在完成離校手續後便會關閉.edu權限；有些學校雖然保留，但也可能在畢業數年後無預警清理空間，若將重要的Apple ID、社群帳號或遊戲帳號綁在學校信箱，一旦被收回將面臨完全救不回來的窘境，提醒大家畢業前務必將重要帳號更改綁定至個人私人信箱。

不過，Dcard曾有熱心達人分享教育部「永久教育信箱」的申請技巧，只要目前還具備在學身份，就可以前往教育部的「教育雲」單一簽入服務系統申請帳號。系統會依據你曾就讀的國中、高中或大學資料進行實名認證，啟用成功後，就能獲得一組以 @mail.edu.tw 結尾、終身有效且絕對不會被收回註銷的國家級官方教育信箱。更厲害的是，該帳號後台還可以額外再開通微軟教育帳號以及教育版的專屬Gmail，等於每個人最多能一口氣賺到3個永久合法的教育信箱，讓大學生直呼：「錯過真的就虧大了！」

除了「Notion Plus教育版、Canva Pro教育版及GitHub Student Package」等終身數位軟體福利，不少網友也提醒，7月即將迎來2026年Apple官方最受矚目的「Back to School」暑期校園教育優惠活動。不論是購買Mac電腦還是iPad平板，憑藉著尚未失效的學術身份或學生證認證，都能享有驚人的折扣價並加碼獲贈Apple Pencil或耳機，是新鮮人添購職場生財工具的黃金窗口。另外像是Adobe全家桶（Creative Cloud）、Figma、JetBrains 等專業設計與寫程式軟體，也都有非常大比例的折價。

專家最後提醒，如果預期自己的大學母校在畢業後會立刻收回Google雲端硬碟或微軟帳號，最好的方式就是在離校校務帳號內建立一個資料夾，並直接設定「共用權限」給自己的私人Gmail或永久教育部信箱，同時將重要信件設定自動轉寄。只要在7月底各大學校系統大清理之前做好上述的權限設定與備份，就能在步入社會時，依然靠著國家福利，穩穩守護自己的荷包。