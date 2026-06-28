科技業搶著要！美調查哲學系比資工系失業率更低 靠「這招」破解AI胡言亂語

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，大眾普遍認定資訊科學或資工系的畢業生在就業市場上最為吃香，但根據《經濟學人》（The Economist）最新報導，美國哲學系畢業生的失業率竟然比資工系還要低，許多科技巨頭正開出高薪，爭相挖角具備思辨能力的哲學人才。學者分析，哲學系特有的邏輯思維與問答訓練，正是當前AI模型克服「胡言亂語」與「一味迎合使用者」兩大瓶頸的關鍵解方，不僅有學生還沒畢業就拿到頂尖科技公司的聘書，甚至連大學的哲學教授都紛紛跳槽業界。

報導引述美國紐約聯邦準備銀行的最新統計數據，2024年美國資工系畢業生的失業率已攀升至7%，然而過去常被戲稱為「畢業即失業」的哲學系，失業率卻僅有5.1%，就業表現明顯勝過技術導向的資工系。美國耶魯大學哲學教授弗洛里迪（Luciano Floridi）便透露，現在許多主修哲學的學生根本不愁出路，還在校園就已經收到來自科技產業的工作邀請。這種強勁的需求更進一步蔓延到學術界，各大AI實驗室紛紛轉向大學校園挖角高階研究人才，導致許多明星大學的哲學系師資「大失血」。

究竟古老的哲學思維能幫最前沿的AI科技解決什麼痛點？科技學者精闢點破，目前的generative A（生成式人工智慧）模型普遍存在兩大缺陷，而哲學概念恰巧是最好的「調校大腦」：

一、蘇格拉底式問答法（The Socratic method）： 現行的AI往往急於給出答案，且容易出現「盲目順從、迎合使用者」的諂媚傾向。若是將哲學中透過不斷提問、層層剝繭並釐清概念的問答邏輯注入模型，AI將學會不再一味迎合人類，而是更理性地思辨並追求客觀真相。 二、蘇格拉底式無知（Socratic ignorance）：真正智慧的核心在於「承認自己有所不知」。過往 AI 最常被詬病的就是會自信滿滿地編造不實資訊，即所謂的「AI 幻覺（hallucination）」。當研發團隊將這種謙虛的哲學思維融入模型後，AI就能清楚識別自身的知識盲區，在無法確定時坦承不知道，進而大幅降低亂給答案的機率。此外，哲學思維也有助於模型建立更符合人類社會倫理的決策能力，有效杜絕AI做出具備潛在危害的偏激決定。

這股「人文與科技融合」的趨勢，不僅在歐美科技圈發酵，台灣的就業市場也出現結構轉變。過去大眾總好奇哲學系的校友畢業後究竟能從事什麼工作，而根據104人力銀行的追蹤數據顯示，台灣哲學系畢業生約有15%選擇繼續攻讀研究所升學，其餘選擇直接投入職場的社會新鮮人中，發展趨勢相當多元。

數據指出，在畢業2至5年的哲學系校友中，最多人投身的產業正是「網際網路相關業」，佔比高達16.2%；其次則為「電腦軟體服務業」與「社會福利服務業」，皆佔有10.8%的比例。此外，包含電腦及其週邊設備製造業、藝文服務業以及其他軟體網路相關行業也各佔8.1%。這項產業分布實證了台灣的哲學人才並未在科技時代缺席，反而憑藉著出色的邏輯解構與批判性思考能力，成功跨界在數位軟體、網路科技與硬體製造等核心科技領域中發揮關鍵影響力。