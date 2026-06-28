印尼台校首辦留學華語營 助擬赴台學生提升適應力

印尼留台校友聯誼會與雅加達台灣學校於22日至26日首度舉辦赴台留學預備華語營，共吸引45名準備赴台留學的印尼學生參與；校方表示，協助準備赴台的印尼學生提升中文聽說能力，提前奠定語言基礎與在地適應力。

雅加達台灣學校為教育部在東南亞輔導的4所台灣學校之一，聯誼會會長陳惟文於開訓首日率領副會長林烈豪、丘輝盛及多位幹部到場支持，校方也派出林芝廷、李慶峰2位教師負責教學，並由4位應屆畢業生擔任助教。

雅加達台灣學校今天發布新聞稿表示，校方安排應屆畢業生擔任助教，盼透過同儕引導降低印尼學生的焦慮感，協助教學並分享經驗，打破課堂隔閡。

校長張晉福表示，熟練中文是融入台灣環境的關鍵，學生應把握機會提升溝通能力，這不僅能幫助在台生活順暢，更有助於爭取校園工讀機會，培養獨立生活與自食其力的精神。

負責課程設計的教師林芝廷指出，5天課程涵蓋問候、購物、尋路與旅遊等實用主題，特別把實用的日常句子融入生活情境，引導學生在全中文環境中「用中文、玩中文」。

校方補充，活動尾聲也讓學生分組規劃台灣一日遊，實際上網查找捷運路線與悠遊卡使用方式，模擬計算伴手禮、特色美食、住宿與車資等各項生活花費。

陳惟文表示，台灣高等教育品質獲當地肯定，近期聯誼會收到許多諮詢，顯示印尼學生赴台意願增加。她說，聯誼會將持續提供升學輔導管道，協助家長與學生評估各大學科系的發展優勢，幫助學生在赴台前做好校系規劃與適應準備。