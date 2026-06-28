迎向人生新里程 宜蘭市幼83位畢業生「夢想啟程」 市長送字典勉勵

學習旅程中的第一場畢業典禮！宜蘭市立幼兒園為歡送第30屆畢業生舉辦「2026夢想啟程」聯合畢業典禮暨班級特色課程成果聯歡會，市長陳美玲為83名畢業生頒發畢業證書，送上實用的字典作為畢業禮物，肯定孩子們在幼兒園階段的努力成長，為他們人生的第一個學習旅程畫下溫馨動人的句點。

典禮開場由83位畢業生登場揭幕，孩子們帶著燦爛笑容與朝氣蓬勃的姿態步上舞台，展現即將邁向國小新階段的聰慧與風采。今年活動內容精彩，首先由金六結分班中班的在校生帶來戲劇表演「登機囉！夢想起飛」，孩子們化身為小小機長與空服員，生動活潑、幽默溫馨的演出，向畢業班的哥哥姊姊獻上誠摯祝福。

畢業生代表透過流利運用國語、英語及台語3種語言致感謝詞，驚豔全場，展現市幼長期推動多元語文教育的豐碩成果；接著全體畢業生共同合唱畢業歌曲「我想要感謝你」，純真無邪的歌聲，傳遞對師長悉心教導與同儕陪伴成長的點滴謝意，氣氛溫馨感人，不少家長流下感動的眼淚。

活動特別播放精彩的成長營回顧與師長祝福影片，壓軸登場是「班級特色課程舞蹈成果發表」，孩子們在舞台上手舞足蹈，展現自信風采與團隊合作精神，博得滿堂彩。

市長陳美玲表示，市公所重視推動各項教育，大力支持市立幼兒園的教學資源，期盼透過多元特色課程與豐富的學習體驗，激發孩子的創造力、表達力與團隊協作能力，建立自信心，祝福畢業生都能帶著真、善、美，勇敢迎接嶄新學習旅程。

宜蘭市立幼兒園為歡送畢業生舉辦「2026夢想啟程」聯合畢業典禮，畢業生感謝師長，許多家長看到孩子長大懂事，感動紅了眼眶。圖／市公所提供

宜蘭市立幼兒園為歡送畢業生舉辦「2026夢想啟程」聯合畢業典禮，孩子們天真可愛的表演， 吸引家長猛拍照。圖／市公所提供

宜蘭市立幼兒園為歡送畢業生舉辦「2026夢想啟程」聯合畢業典禮，孩子們天真可愛的表演， 吸引家長猛拍照。圖／市公所提供

宜蘭市立幼兒園為歡送畢業生舉辦「2026夢想啟程」聯合畢業典禮，為他們人生的第一個學習旅程畫下溫馨動人的句點。圖／市公所提供