新北18位初任校長上任 AI助攻行政減量
新北市教育局今天在光復國小舉辦「115學年度中小學初任校長推動教學領導專題講座暨AI校務經營成果分享研習」，集結新學年度18位初任校長及現任校長約70位參與，透過教學領導、法規治校及AI校務治理等實務交流，協助新任校長掌握校務經營關鍵能力。
教育局長張明文表示，校長是學校發展的領航者，面對AI時代與教育現場快速變化，除了要具備課程與教學領導能力，更要善用科技工具提升行政效率，讓校長及行政團隊把更多心力投入學生學習、教師支持與親師溝通。
新北市積極推動行政減量，並推出「行政減量AI手冊」，協助學校將AI導入校務經營，運用於資料彙整、會議準備及行政流程優化，讓智慧化工具成為學校行政好幫手，減輕基層負擔，支持初任校長更有效掌握校務脈動，帶領學校團隊穩定前行。
本次研習邀請多位校長分享辦學經驗實務傳承。集美國小校長高淑真分享如何立足學校既有根基，結合在地文化與課程特色，帶動跨領域學習；平溪國小校長黃珮琇則以偏鄉混齡教學為例，分享如何透過課程設計與團隊合作，看見每個孩子的學習需求。
法規治校部分，由柯武宏聘督從教學正常化訪視經驗提醒校長掌握依法行政原則，並由長安國小校長許聰顯引導初任校長面對校務決策時，兼顧教育專業、法規規範與行政程序。
在AI校務治理分享中，多位校長分享過去一年運用AI進行校務經營與行政減量的實際經驗，從公文草擬、會議紀錄、活動規劃到資料分析，讓AI工具能真正協助學校減壓，有效提升行政品質。
新北市中小學校長協會理事長、自強國小校長張明賢表示，有優質的校長，才有優質的學校團隊。校長協會長期透過初任校長專業進修、經驗傳承與社群陪伴，支持新任校長累積教學領導與辦學能量。初任校長黃裕斌也分享，面對即將展開的校務挑戰，雖有期待也有壓力，透過研習獲得許多實務經驗與支持，讓自己更有信心迎接新的任務與挑戰。
教育局表示，未來持續結合AI科技與教育專業，協助校長打造更有效率及溫度的校園，陪伴每一位孩子安心學習、適性成長。
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