照顧弱勢學童幸福呷飽 竹市持續推動呷熊飽餐食券

因應暑假即將到來，新竹市府關注弱勢家庭學童餐食需求，持續推動「呷熊飽」餐食補助計畫，結合超過300家在地愛心商家共同參與，核發每張面額100元的餐食券，協助因急難變故而面臨餐食不足的弱勢民眾獲得基本生活支持，讓關懷與溫暖及時送達有需要的家庭。

市長高虹安表示，暑假期間部分弱勢家庭兒少因學校營養午餐資源暫停，可能面臨餐食來源不穩定的情形，為保障兒少基本生活權益與營養，市府持續關注弱勢家庭需求，透過社工專業評估及申請機制核發「呷熊飽」餐食券，提供即時且實質的餐食協助。

持券的弱勢民眾可自行前往竹市四大超商及合作的早餐店、便當店、麵包店、素食店、包子饅頭店、生鮮超市等店家使用餐食券，兌換便當熱食、蔬菜水果及其他營養食品，確保弱勢兒少在暑假期間仍能獲得充足營養與基本溫飽，減輕家庭生活負擔。

社會處長黃佳婷表示，「呷熊飽」餐食補助計畫所核發的餐食券每張面額100元，僅限用於兌換餐食及相關食品，服務據點涵蓋超商、早餐店、生鮮超市等多元通路，讓有需求的民眾能就近、便利地取得餐食資源，今年截至5月底止，已有2520人次受惠，在眾多愛心商家的熱心支持下，及時提供弱勢民眾餐食協助，讓有需要的家庭在面臨困境時，仍能感受到社會的關懷與溫暖，安心獲得基本生活所需。

社會處分享，小琴（化名）的爸爸是家中唯一的經濟支柱，靠著清潔工作維持家計，負擔一家五口的生活，並仰賴社會福利津貼維生，生活常常捉襟見肘。有段時間因為小琴爸爸的健康因素使得工作排班減少，小琴與弟妹常以麵包或泡麵充飢，營養不足而讓精神跟學習狀況都受到影響，經由社工及老師的關心下，協助申請「呷熊飽」餐券，不僅讓孩子填飽肚子，也讓一家人感受到久違的溫暖與希望。

社會處指出，市府持續整合企業與民間團體的愛心捐贈資源，建立有效的分配與發放機制，透過「愛心福利社」將物資及時送達有需要的弱勢民眾手中，提供白米、肉粽、奶粉、營養沖泡飲及各項生活必需品等物資補助，協助減輕家庭生活負擔，今年年截至5月底共計6300人次受惠。

社會處呼籲，若發現有學童三餐不繼、生活困難或家中出現變故，請通報市府社會處，將由社工協助評估並媒合相關資源，通報方式可撥打1999專線，或聯繫社會處社會救助與老人福利科03-5352653、5352657。此外也歡迎更多商家加入，一起與市府成為弱勢家庭最溫暖的後盾。

新竹市府持續推動「呷熊飽」餐食補助計畫，核發每張面額100元的餐食券，協助因急難變故而面臨餐食不足的弱勢民眾獲得基本生活支持。圖／新竹市府提供