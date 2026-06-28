快訊

紐時：美伊「一個協議各自表述」！條款埋雷引爆荷莫茲海峽新戰火

台灣YTR「認可」中國Steam封殺LGBTQ+！網怒轟：翻車炎上不是第一次

蘋果漲價風波 …提前付款下單竟被通知「補差價」 網怒轟經銷商：吃相難看！

聽新聞
0:00 / 0:00

照顧弱勢學童幸福呷飽 竹市持續推動呷熊飽餐食券

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府持續推動「呷熊飽」餐食補助計畫，核發每張面額100元的餐食券，協助因急難變故而面臨餐食不足的弱勢民眾獲得基本生活支持。圖／新竹市府提供
新竹市府持續推動「呷熊飽」餐食補助計畫，核發每張面額100元的餐食券，協助因急難變故而面臨餐食不足的弱勢民眾獲得基本生活支持。圖／新竹市府提供

因應暑假即將到來，新竹市府關注弱勢家庭學童餐食需求，持續推動「呷熊飽」餐食補助計畫，結合超過300家在地愛心商家共同參與，核發每張面額100元的餐食券，協助因急難變故而面臨餐食不足的弱勢民眾獲得基本生活支持，讓關懷與溫暖及時送達有需要的家庭。

市長高虹安表示，暑假期間部分弱勢家庭兒少因學校營養午餐資源暫停，可能面臨餐食來源不穩定的情形，為保障兒少基本生活權益與營養，市府持續關注弱勢家庭需求，透過社工專業評估及申請機制核發「呷熊飽」餐食券，提供即時且實質的餐食協助。

持券的弱勢民眾可自行前往竹市四大超商及合作的早餐店、便當店、麵包店、素食店、包子饅頭店、生鮮超市等店家使用餐食券，兌換便當熱食、蔬菜水果及其他營養食品，確保弱勢兒少在暑假期間仍能獲得充足營養與基本溫飽，減輕家庭生活負擔。

社會處長黃佳婷表示，「呷熊飽」餐食補助計畫所核發的餐食券每張面額100元，僅限用於兌換餐食及相關食品，服務據點涵蓋超商、早餐店、生鮮超市等多元通路，讓有需求的民眾能就近、便利地取得餐食資源，今年截至5月底止，已有2520人次受惠，在眾多愛心商家的熱心支持下，及時提供弱勢民眾餐食協助，讓有需要的家庭在面臨困境時，仍能感受到社會的關懷與溫暖，安心獲得基本生活所需。

社會處分享，小琴（化名）的爸爸是家中唯一的經濟支柱，靠著清潔工作維持家計，負擔一家五口的生活，並仰賴社會福利津貼維生，生活常常捉襟見肘。有段時間因為小琴爸爸的健康因素使得工作排班減少，小琴與弟妹常以麵包或泡麵充飢，營養不足而讓精神跟學習狀況都受到影響，經由社工及老師的關心下，協助申請「呷熊飽」餐券，不僅讓孩子填飽肚子，也讓一家人感受到久違的溫暖與希望。

社會處指出，市府持續整合企業與民間團體的愛心捐贈資源，建立有效的分配與發放機制，透過「愛心福利社」將物資及時送達有需要的弱勢民眾手中，提供白米、肉粽、奶粉、營養沖泡飲及各項生活必需品等物資補助，協助減輕家庭生活負擔，今年年截至5月底共計6300人次受惠。

社會處呼籲，若發現有學童三餐不繼、生活困難或家中出現變故，請通報市府社會處，將由社工協助評估並媒合相關資源，通報方式可撥打1999專線，或聯繫社會處社會救助與老人福利科03-5352653、5352657。此外也歡迎更多商家加入，一起與市府成為弱勢家庭最溫暖的後盾。

新竹市府持續推動「呷熊飽」餐食補助計畫，核發每張面額100元的餐食券，協助因急難變故而面臨餐食不足的弱勢民眾獲得基本生活支持。圖／新竹市府提供
新竹市府持續推動「呷熊飽」餐食補助計畫，核發每張面額100元的餐食券，協助因急難變故而面臨餐食不足的弱勢民眾獲得基本生活支持。圖／新竹市府提供

照顧 高虹安 新竹

延伸閱讀

邀請全民加入零錢超人行列！一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN 關懷花東長輩餐食照顧

桃園營養午餐米其林爭霸 前三名、神秘客、人氣大獎紛紛揭曉

學校免費午餐 中市清運費另編…「營養」不打折

華航志工前進校園開啟孩童對飛行無限想像

相關新聞

廢留級亂象／高中生不怕不及格 教師管不動課堂大失序

高中職教室裡，有學生段考一路趴睡到下課，通知家長，得到的回應卻是「至少有到學校」。當學生不再害怕不及格，重補修成了護身符，台灣高中職正上演真實版「鐵拳教育」。廢除留級制本意良善，如今卻淪為集體躺平的催化劑。課堂崩壞與教師集體出走背後的制度殺手究竟是誰？深度解析這場無聲的校園風暴。

校園新鮮事／帶營隊入偏鄉 大同高中李健宏獲屏東Super教師

屏東縣立大同高中公民代理老師李健宏，平日帶社團參與公共議題、社會服務，也自編教材，引導學生從自學、組內互學到全班共學，今年獲屏東縣Super教師獎，他說，很多人認為是老師接住學生，「其實是學生一路接住了我」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。