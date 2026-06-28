校園新鮮事／帶營隊入偏鄉 大同高中李健宏獲屏東Super教師

屏東縣立大同高中公民代理老師李健宏，平日帶社團參與公共議題、社會服務，也自編教材，引導學生從自學、組內互學到全班共學，今年獲屏東縣Super教師獎，他說，很多人認為是老師接住學生，「其實是學生一路接住了我」。

李健宏大學主修中文，之後取得中文、公民領域雙碩士，教職生涯前九年是流浪教師，曾在台中、高雄到恆春半島的高、國中小學補校待過，近六年在大同高中當公民代理老師。

從事教職後他發現，教師不只傳授知識，更有機會發揮影響力。於是他每天早上七時多就到學校，帶高中國際教育實驗班「緱通視界」課程時，採取主題化教學，規畫各種主題引導學生自學、互學到共學，並透過閱讀、討論與提問建立思辯能力。他也擔任「大同青年軍」社團指導老師，帶營隊走進恆春半島、原鄉與偏鄉，但學生不只參與活動，而須規畫營隊課程，學長姐帶領學弟妹團隊合作，一起解決問題。

李健宏說，每次營隊他看到以前不敢開口說話的學生透過訓練，能站在人群前侃侃而談；缺乏自信的孩子考上理想大學。看似他陪伴學生成長，其實是學生讓他找到往前走的力量。

「學生跟著我，我要跑得更快，不能被追過去。」今年李健宏參加Super教師評選，是對他教學階段性成果的整理，他相信，只要有更多年輕人願意認識家鄉、就有機會改變這片土地，他會陪著學生，找到那條屬於自己的路。