回響／大學古蹟、歷史建物修繕所費不貲 教育部補助最高每案5千萬

本報曾報導，國立台灣大學依法登錄的古蹟、歷史建築及紀念建築達83處，占台北市所有文資建物約15％，面積2萬4000坪，全面修繕恐需120億天價。為不排擠校務經營，教育部日前公告「補助國立專科以上學校改善老舊校舍作業要點」，補助學校古蹟、歷史建物與據聞花資產價值的建物修復再利用，每案最高可補助5000萬元。

台大古蹟包括「台大醫院原台北病院」、「醫學院舊館」、「舊高等農林學校作業室」、「行政大樓與文學院、舊圖書館台北帝國大學校舍」等；歷史建物則包括沈剛伯故居，以及和平東路、青田街等周邊宿舍。

台大向本報指出，若要以修復臺靜農故居規格均加以整修，估計需要120億。而台大計710棟建物，50年以上達355棟，又50年以上建築要處分都要進行文資評估，代表受指定文資未來會愈來愈多。

大專校院多指出，學雜費、教育部經費等都無法用於文資修繕，僅能以募款支應，沉重的財務負擔下，能用的方法僅剩以訴訟爭取取消部分建物文資認定，也呼籲政府應該幫忙。

對此，教育部日前公告「補助國立專科以上學校改善老舊校舍作業要點」。教育部表示，補助對象為國立專科以上學，是為了協助學校改善教學研究環境、提升校舍耐震及文化資產保存價值，因此補助老舊校舍、耐震補強、結構損壞及文化資產修繕經費，以減輕學校財務負擔。

補助每案最高金額5000萬，教學研究建築補助比率上限為計畫總工程經費5成，但教育部可另外審酌，評估是否提高比率至7成；古蹟、歷史建物、具文化資產價值建物，補助比率上限為整修學校自籌經費的5成。

補助項目包括，領有使用執照起逾40年的教學研究建築，且屋頂防水隔熱層或外牆嚴重毀損；已領有使用執照的教學研究建築，經結構安全評估後需耐震補強，或發生結構性損壞且有使用急迫性或立即危險；再者，為依法公告登錄為古蹟、歷史建築或具文化資產價值建物辦理需修復及再利用工程。

但該作業要點要求學校，應一棟一案向教育部提出申請，教育部核定各校同時執行案件最多兩案。