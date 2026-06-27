停班課大亂期末考 4縣市長致歉

豪雨連炸兩天，高雄、台南昨凌晨宣布停班停課，屏東和新竹縣市也直到昨天上午才宣布下午停班停課。適逢三級學校期末考，家長上班、學生上學作息大亂，高雄市長陳其邁等四縣市長致歉。

目前正值各級學校期末考，台南女中昨天原有五科期末考，因停課其中兩科順延至下周一，兩科在下周二休業式當天考，一科取消，改採前兩次定期考成績重新調整計分比率。高雄六龜高中考試延至下周一；雄女原規畫順延到下周二，但與休業式撞期。不少學生哀號「拜託，不要放假」、「不想下周一還考試」。

陳其邁說，基於市民安全才緊急拍板，深夜高屏上空出現強烈雷雨胞，大樹累積雨量超過六百毫米，相當於一天內降下高雄年雨量四分之一，證明決策並非過度保守。台南市長黃偉哲致歉說，學校考試受阻部分，市府已啟動延考等作業因應。屏東縣長周春米也在臉書道歉。

竹北市獲新竹縣府授權宣布停班停課，多所國中正逢段考，決定照常上課。家長抱怨國中不同調，放學時間各校不一非常混亂。後來縣府宣布全縣停班課，各校緊急宣布段考延至下周。寶山鄉長邱振瑋批「最爛決策」、「搞死鄉鎮公所」。

新竹縣長楊文科說，考量雨勢、災情增加，與新竹市府協調後，決定中午起全縣停班停課。他說，短時間強降雨，縣內多處積水、交通受阻，造成不便他表達最深歉意。

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