張榮發基金會贊助繪本 串連部落文化

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導
張榮發基金會執行長鍾德美(後排左五)指出，生態繪本「maljimalji 未來的光」的創作源起於永續不只是課堂上的知識，更是生活中的實踐。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會執行長鍾德美(後排左五)指出，生態繪本「maljimalji 未來的光」的創作源起於永續不只是課堂上的知識，更是生活中的實踐。圖／張榮發基金會提供

張榮發基金會贊助屏東的長榮百合國小，發行原創生態繪本「maljimalji 未來的光」，共收錄三篇鮮活的生態故事，並以四種語言並陳書寫，讓部落孩子在學習過程中，溯源部落神話，探討能源轉型，也找回人類與土地，連結的力量。

二○○九年莫拉克風災重創屏東縣山區，當時長榮集團總裁張榮發指示捐建「長榮百合小學」，於二○一二年正式啟用，在二○一六年起轉型為公辦公營實驗小學，為全國首間原住民族台美生態綠旗學校。

如今學校邁入十五周年校慶，推出環境教育原創繪本「maljimalji 未來的光」，繪本收錄「木蜥村不再睡眠不足了！」、「光與Vuvu」、「太陽的神聖之光」等三篇創作故事，並以中文、英文、排灣族語、魯凱族語四語並陳。

繪本倡議者張世沛表示，從小就關注氣候變遷、環境永續等議題，和長榮百合國小合作，一起創作繪本，期盼更多人關注能源轉型背後人與土地故事，認識到人不是自然的主人，而是自然的一部分，應該與萬物共生。

張榮發基金會執行長鍾德美說，這本繪本的創作源起於永續不只是課堂上的知識，更是生活中的實踐。基金會承襲創辦人張榮發「回饋社會」的遺志，如同這本繪本不僅是孩子們創意結晶，也是環境與文化永續的具體展現，出版後將贈送給全台近千所偏鄉小學兩千五百本書，希望幫偏鄉學童建立「世界公民」意識，讓夢想無限遼闊延伸。

張榮發 文化 長榮集團

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