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梁晋誌接掌工藝中心主任 李遠期許台灣工藝推向全球

中央社／ 台北26日電
文化部26日宣布，國立台灣工藝研究發展中心（工藝中心）主任職缺，由現任國立傳統藝術中心副主任梁晋誌（圖）接任。圖／文化部提供（中央社）
文化部26日宣布，國立台灣工藝研究發展中心（工藝中心）主任職缺，由現任國立傳統藝術中心副主任梁晋誌（圖）接任。圖／文化部提供（中央社）

文化部今天宣布，國立台灣工藝研究發展中心（工藝中心）主任由梁晋誌接任。文化部長李遠期許他將台灣工藝推向全球，成為世界認識台灣的重要識別。

文化部發布新聞稿，原工藝中心主任陳殿禮將於7月1日歸建，職缺由現任國立傳統藝術中心副主任梁晋誌接任。

李遠感謝陳殿禮任內為台灣工藝注入以「活」為本的中心思想，並訂定「65工藝節」，建立台灣工藝發展重要里程碑。

梁晋誌曾任文化部參事、藝術發展司司長、國立台灣美術館副館長、國立台灣工藝研究發展中心分館長、新北市立黃金博物館館長等職務。

李遠期許梁晋誌能持續在「台灣工藝政策白皮書」基礎上，詳實規劃及具體實踐下一個5年的「工藝文化產業中長程計畫」，繼續建構台灣工藝永續發展生態系，並讓台灣工藝更為貼近日常生活，使台灣工藝技術及藝術成為走向世界的重要識別。

文化部 李遠 台灣

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