梁晋誌接掌工藝中心主任 李遠期許台灣工藝推向全球

「教權局」是韓劇《鐵拳教育》中虛構的強勢校園執法單位，只要校園中發生暴力或霸凌事件，教權局就會出面解決。一名高中生發文，透露如今校園中老師管不動學生的亂象，批評愛的教育成為調皮學生的免死金牌，呼籲台灣設立教權局，把管教權還給老師們。對此，多數網友支持他的意見，但也有老師認為管教權不是重點，提高家長的責任權與建立退學機制才是重中之重。

2026-06-26 13:08