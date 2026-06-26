畢業不是終點 心路庇護職場助障礙青年展現「工作力」
六月畢業季來臨，許多青年準備迎向職場，但對身心障礙畢業生而言，就業之路往往充滿挑戰，庇護職場也因此成為銜接校園與職場的重要橋梁。心路基金會機動工作隊自2008年立案以來，持續提供身心障礙者庇護性就業、見習訓練與轉銜服務，協助障礙者展現工作能力，也讓社會看見，只要獲得適切支持，障礙者同樣能在職場發揮所長、創造價值。
據勞動部「113年身心障礙者勞動狀況調查統計結果」，身心障礙者勞動力參與率僅21.9%，失業率達7.1%，顯示其在求職過程中仍面臨較高門檻。心路基金會表示，部分身障青年需要較長時間探索職涯方向，也仰賴持續性的就業支持服務，心路機動工作隊目前有21位庇護性就業者，在就服員與技輔員陪伴下提供專業清潔服務，並透過實務訓練與職場培力，協助具備能力的工作者逐步轉銜至一般職場。
曾經在工作隊服務13年的美華，就是成功轉銜的案例之一。長年投入清潔工作的她，累積穩定的專業能力，後來在工作隊推薦下，順利受聘於合作案場荒野保護協會。由於熟悉工作環境，加上現場友善同仁的支持與接納，美華成功從庇護職場邁向一般職場。如今，她已擔任正式職員滿3年。
心路基金會表示，心路機動工作對有別於一般清潔公司，為了讓不同工作能力的障礙者相互截長補短，以每4至7人組成一個工作隊，同一個時間可出動5至6個工作隊至大台北地區。然而，現有車輛已使用超過15年，面臨設備老化與維修成本增加等問題，心路期盼透過汰換老舊公務車，提升隊員外出工作安全，也期待有更多企業與民眾支持心路庇護性服務與產品，共同創造更多穩定的就業機會，陪伴障礙者在職場持續發光發熱。
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