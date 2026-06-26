華語教學助理計畫進澳洲校園 深化台澳教育交流

駐澳大利亞代表處今天發布新聞稿指出，台灣「華語教學助理計畫」深入澳洲公立中學教育體系。來自國立台灣師範大學的學生進駐澳洲校園，透過互動式教學、文化體驗活動及多媒體教材運用，提升當地學生參與度與學習動機，獲澳洲校方肯定。

根據新聞稿，駐澳大利亞代表處教育組秘書李瑋禎及昆士蘭州教育廳代表斯文戴爾（ChaeSwindell），24日及26日前往參與計畫的兩所中學，訪視「華語教學助理計畫」推行成果。

這兩所中學是位於澳洲昆士蘭州（Queensland）首府布里斯本（Brisbane）的科林達公立中學（Corinda State High School）及羅伯森州立學校（Robertson State School）。

新聞稿指出，透過「華語教學助理計畫」引進兩所公立高中的台灣教學助理劉明樺及陳岱安，來自台師大華語文教學系。兩位教學助理展現優異的專業能力與教學熱忱，透過互動式教學、文化體驗活動及多媒體教材運用，提升學生參與度與學習動機。

代表處表示，「華語教學助理計畫」是台、澳教育合作重要項目之一。由台灣教育部與昆士蘭州政府長期合作，每年遴選台灣優秀大專校院華語文教學相關系所學生，赴澳洲公立中小學擔任華語教學助理。

台灣學生協助當地教師規劃及執行華語課程、設計多元教學活動及辦理台灣文化日等交流，有助增進澳洲學生對華語學習興趣與對台灣文化的認識。

訪視期間，教育組及昆士蘭州教育廳代表實地觀摩華語課程教學，並與校方主管、華語教師及教學助理交流，了解計畫執行情況與學習成果。

在科林達公立中學服務的劉明樺表示，透過參與「華語教學助理計畫」，不僅將在台灣所學的華語教學知識實際應用於海外教育現場，也有機會向澳洲學生介紹台灣豐富多元的文化特色。

任教於羅伯森州立學校的陳岱安說，透過文化體驗活動與課堂互動，學生對台灣節慶、美食及生活文化展現高度興趣。這段海外教學經驗不僅提升他的跨文化溝通能力，也深化對華語教育國際推廣工作的理解。

李瑋禎透過電子郵件回應中央社提問表示，台灣優秀青年進入澳洲校園協助華語教學，讓更多澳洲學生認識台灣、接觸華語，進一步強化台灣在國際教育領域能見度與影響力。

她提到，除昆士蘭州外，教育組也和澳洲維多利亞州（Victoria）教育廳合作，今年首度辦理2名台灣華語教學助理於當地中小學任教，服務期間達8個月。

李瑋禎表示，將持續與澳洲各州教育廳密切合作，推動各項教育文化交流計畫，深化台澳雙邊教育夥伴關係，並鼓勵更多優秀青年投入國際教育交流工作，成為推動台灣與世界連結的重要橋梁。