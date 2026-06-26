快訊

00929等三檔台股ETF換股出爐 刪台積電、聯發科、聯電等

「住30年從未這麼嚴重」雨彈狂炸竹北釀淹水 道路封閉、住家泡水

華語教學助理計畫進澳洲校園 深化台澳教育交流

中央社／ 雪梨26日專電

駐澳大利亞代表處今天發布新聞稿指出，台灣「華語教學助理計畫」深入澳洲公立中學教育體系。來自國立台灣師範大學的學生進駐澳洲校園，透過互動式教學、文化體驗活動及多媒體教材運用，提升當地學生參與度與學習動機，獲澳洲校方肯定。

根據新聞稿，駐澳大利亞代表處教育組秘書李瑋禎及昆士蘭州教育廳代表斯文戴爾（ChaeSwindell），24日及26日前往參與計畫的兩所中學，訪視「華語教學助理計畫」推行成果。

這兩所中學是位於澳洲昆士蘭州（Queensland）首府布里斯本（Brisbane）的科林達公立中學（Corinda State High School）及羅伯森州立學校（Robertson State School）。

新聞稿指出，透過「華語教學助理計畫」引進兩所公立高中的台灣教學助理劉明樺及陳岱安，來自台師大華語文教學系。兩位教學助理展現優異的專業能力與教學熱忱，透過互動式教學、文化體驗活動及多媒體教材運用，提升學生參與度與學習動機。

代表處表示，「華語教學助理計畫」是台、澳教育合作重要項目之一。由台灣教育部與昆士蘭州政府長期合作，每年遴選台灣優秀大專校院華語文教學相關系所學生，赴澳洲公立中小學擔任華語教學助理。

台灣學生協助當地教師規劃及執行華語課程、設計多元教學活動及辦理台灣文化日等交流，有助增進澳洲學生對華語學習興趣與對台灣文化的認識。

訪視期間，教育組及昆士蘭州教育廳代表實地觀摩華語課程教學，並與校方主管、華語教師及教學助理交流，了解計畫執行情況與學習成果。

在科林達公立中學服務的劉明樺表示，透過參與「華語教學助理計畫」，不僅將在台灣所學的華語教學知識實際應用於海外教育現場，也有機會向澳洲學生介紹台灣豐富多元的文化特色。

任教於羅伯森州立學校的陳岱安說，透過文化體驗活動與課堂互動，學生對台灣節慶、美食及生活文化展現高度興趣。這段海外教學經驗不僅提升他的跨文化溝通能力，也深化對華語教育國際推廣工作的理解。

李瑋禎透過電子郵件回應中央社提問表示，台灣優秀青年進入澳洲校園協助華語教學，讓更多澳洲學生認識台灣、接觸華語，進一步強化台灣在國際教育領域能見度與影響力。

她提到，除昆士蘭州外，教育組也和澳洲維多利亞州（Victoria）教育廳合作，今年首度辦理2名台灣華語教學助理於當地中小學任教，服務期間達8個月。

李瑋禎表示，將持續與澳洲各州教育廳密切合作，推動各項教育文化交流計畫，深化台澳雙邊教育夥伴關係，並鼓勵更多優秀青年投入國際教育交流工作，成為推動台灣與世界連結的重要橋梁。

華語 澳洲

延伸閱讀

學校午餐變身國際教室 國教署推跨文化飲食交流拓展學生視野

教部建在地網絡輔導教育實習生 3所師培大學試行

斗南高中國中部學生首度跨國交流 英語行銷台灣滷肉飯和珍奶

教育部助2209所中小學 接軌國際交流

相關新聞

教室失控影響受教！高中生喊成立「教權局」：把管教權還老師

「教權局」是韓劇《鐵拳教育》中虛構的強勢校園執法單位，只要校園中發生暴力或霸凌事件，教權局就會出面解決。一名高中生發文，透露如今校園中老師管不動學生的亂象，批評愛的教育成為調皮學生的免死金牌，呼籲台灣設立教權局，把管教權還給老師們。對此，多數網友支持他的意見，但也有老師認為管教權不是重點，提高家長的責任權與建立退學機制才是重中之重。

虐狗罰得比打老師還重？網紅Cheap曝對比 嘆「人不如狗」

韓劇《鐵拳教育》爆紅，主要原因就在於劇情探討現在南韓的校園暴力、教育體制等問題，更凸顯教師弱勢的處境。網紅Cheap在臉書粉專分享一例學生毆打老師的判決，並且還舉了兩例飼主虐狗的案例來做比較，竟看到老師被打只判賠6千多元，虐狗卻挨罰8萬，讓他搖頭直呼「人不如狗」。

全教產批「教師解聘法」黑箱 要求廢除校事會議制度

全國教育產業總工會今天偕同桃園市教育產業工會、台中市教育產業工會在立法院舉行記者會，質疑教育部研訂「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」過程涉及黑箱作業及密室協商，要求教育部依法辦理預告程序，公開研商過程，並廢除校事會議制度，回歸教師評審委員會審議機制。

最高行政法院變更見解 高教工會憂：恐架空教育部監督私校職能

高教工會今天召開記者會，私校教師若遭受解聘、不續聘，依法可向教育部提起行政訴訟，但近期最高行政法院欲變更見解，將教育部判斷視為非行政處分，屆時教師救濟管道只剩下與學校打民事訴訟一途，失去第一線維權機會，也讓教育部教育主管機關的地位退縮，恐再加劇私校亂象。

豪雨攪局台南今放假 期末考延期「考完就放暑假」夢碎

原本期待今天周五考完期末考、迎接暑假的台南學生，因豪雨停班停課期末考再多等三天，台南市教育局表示，台南市受豪雨影響，台南市不少學校原訂本周四、五舉行的期末考全面順延至下周一，學生心情可能多少受到影響，「本來考完周末就可以放暑假」，但換個角度想「多三天溫書」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。