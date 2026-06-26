僑委會前進校園宣導 協助僑生掌握最新留台就業資訊

為協助僑生畢業後順利接軌職場，僑務委員會於今（115）年4月至5月間巡迴北、中、南部校園，舉辦5場「僑生就業巡迴說明會」，共吸引398人參與，顯示僑生對留台就業資訊及職涯規劃的高度興趣與關注。僑委會預計於今年10月再辦理3場校園講座，並持續結合勞動部、移民署及國家發展委員會等機關，提供最新留就業及居留資訊，完善僑生職涯支持網絡，協助更多國際人才在台扎根發展。

近年來，政府持續推動留台攬才政策，包括放寬評點制度、延長覓職居留期限，以及開放應屆畢業僑外生於覓職居留期間工作等措施，協助優秀僑生畢業後順利留台發展。說明會除進行政策宣導外，也邀請專業人資講師分享履歷撰寫技巧、面試準備方向及職涯規劃建議，協助僑生掌握求職實務，並鼓勵培養跨領域能力，拓展職涯發展的多元可能。

活動亦安排畢業後留台工作的僑生校友現身說法，分享求職及就業經驗。正修科技大學及國立台灣海洋大學場次邀請印尼籍、畢業於國立台灣大學農藝學系的黃哲全，分享跨領域轉職工程師的歷程；國立政治大學場次則由馬來西亞籍、畢業於輔仁大學影像傳播學系的楊冠義分享自身作為2014年首批透過評點制留台僑生的經驗，並見證評點制度逐步放寬的政策成果。

國立成功大學場次邀請馬來西亞籍、畢業於心理學及經濟學相關科系的林成鍇，分享來台求學及就業歷程；弘光科技大學場次則由馬來西亞籍校友呂孫霆分享從在台實習到畢業後投入餐飲產業的工作點滴與職涯規劃。透過學長姐的實務分享及經驗傳承，讓與會學生對留台發展有更具體且深入的認識。

根據參與學生回饋意見，逾9成對講座內容表示滿意，顯示活動內容符合僑生需求，並有助於增進其對留台就業相關政策及求職準備的瞭解。

為延續活動效益，各場次講座影片已上傳至「僑生i就業」網站「精彩回顧」專區，提供未能到場的僑生線上觀看。僑委會預計於今年10月再辦理3場校園講座，並持續結合勞動部、移民署及國家發展委員會等機關，提供最新留台就業及居留資訊，完善僑生職涯支持網絡，協助更多國際人才在台扎根發展。