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研揚文教基金會攜手北醫大 推校園健康促進計畫

中央社／ 台北26日電

工業電腦廠研揚科技旗下研揚文教基金會自2009年開始推出一系列的教育方案，今年透過研揚科技與醫揚科技的經費贊助，攜手台北醫學大學共同推動「健康校園嘉年華」校園健康促進計畫，透過產學合作模式，將健康教育從校園延伸至家庭與社區。

研揚今天發布新聞稿說明，計畫首年由嘉義縣大鄉國小、大南國小、中埔國小、菁埔國小及新埤國小等5所學校共同參與，以器官保健、健康飲食、運動健身、情緒管理、反毒教育等5大主題核心，透過校園主題巡迴展覽、模組化數位教材應用、健康主題戲劇分享會，以及3天2夜的健康探索見學之旅，推動為期一年的健康教育課程。

研揚科技董事長暨研揚文教基金會創辦人莊永順表示，期盼透過企業、政府、學界及非營利組織的跨域合作，共同打造可持續且具擴散效益的健康促進模式，也希望未來可以複製經驗，推廣到全台各地校園，讓更多孩子受惠。

台北醫學大學校長吳麥斯說，希望透過台北醫學大學專業的教學資源投入，來積極實踐大學社會責任，協助孩子們可以從小建立正確健康觀念，將健康意識自然融入日常生活中。

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