聽新聞
0:00 / 0:00
全教產批「教師解聘法」黑箱 要求廢除校事會議制度
全國教育產業總工會今天偕同桃園市教育產業工會、台中市教育產業工會在立法院舉行記者會，質疑教育部研訂「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」過程涉及黑箱作業及密室協商，要求教育部依法辦理預告程序，公開研商過程，並廢除校事會議制度，回歸教師評審委員會審議機制。
全國教育產業總工會理事長林蕙蓉表示，教育部宣稱曾針對草案舉辦20場研商會議或座談會，但全教產僅收到一次開會通知，且會前未提供資料、會後資料也遭收回，之後未再接獲任何與「教師解聘辦法」草案相關的研商通知。
林蕙蓉質疑，教育部在發布辦法前，未充分與教師團體溝通協商，相關程序不透明，恐損害全國教師權益。全教產主張，教育部應踐行法定預告程序，廣泛徵詢相關團體意見，並公開研商會議內容與決策過程，同時檢討現行校事會議制度，恢復由教評會處理教師解聘、不續聘及停聘等事項，以保障教師人格權及工作權。
與會團體認為，現行制度已導致師生、師親關係惡化，呼籲教育部重新檢視相關規定，建立兼顧學生受教權與教師權益的制度。
【編輯推薦】
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。