全教產批「教師解聘法」黑箱 要求廢除校事會議制度

全國教育產業總工會今天偕同桃園市教育產業工會、台中市教育產業工會在立法院舉行記者會，質疑教育部研訂「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」過程涉及黑箱作業及密室協商，要求教育部依法辦理預告程序，公開研商過程，並廢除校事會議制度，回歸教師評審委員會審議機制。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉表示，教育部宣稱曾針對草案舉辦20場研商會議或座談會，但全教產僅收到一次開會通知，且會前未提供資料、會後資料也遭收回，之後未再接獲任何與「教師解聘辦法」草案相關的研商通知。

林蕙蓉質疑，教育部在發布辦法前，未充分與教師團體溝通協商，相關程序不透明，恐損害全國教師權益。全教產主張，教育部應踐行法定預告程序，廣泛徵詢相關團體意見，並公開研商會議內容與決策過程，同時檢討現行校事會議制度，恢復由教評會處理教師解聘、不續聘及停聘等事項，以保障教師人格權及工作權。

與會團體認為，現行制度已導致師生、師親關係惡化，呼籲教育部重新檢視相關規定，建立兼顧學生受教權與教師權益的制度。