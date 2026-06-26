最高行政法院變更見解 高教工會憂：恐架空教育部監督私校職能

高教工會今天召開記者會，私校教師若遭受解聘、不續聘，依法可向教育部提起行政訴訟，但近期最高行政法院欲變更見解，將教育部判斷視為非行政處分，屆時教師救濟管道只剩下與學校打民事訴訟一途，失去第一線維權機會，也讓教育部教育主管機關的地位退縮，恐再加劇私校亂象。

高教工會辦公室主任陳志軒表示，依據教師法，學校解聘、不續聘教師需提報教育主管機關，且經核准才會發生效力。此舉就是要教育部負起責任，教育部須實質了解該師是否真的達到教師法中訂定的重大違規，且實務上，在教育部尚未核准前都屬效力未定，工會認為，此自然是行政處分。

陳志軒說，但最高行近期根據憲判字11號提出見解，認為教師不續聘是契約行為，屬於私法而非公法範圍，但最高行卻從學校與教師的關係進而推論到教育部的核准行為，進而認定教育部核准不被視為是行政處份，「我們覺得有些過度了。」同時也放棄了教師法規範中主管機關保障教師工作權的精神。

陳志軒也指出，根據過往案例，很多教師權益救濟都是在教育部核准前先向教育部施壓，若剝奪了教育部的行政監督權，私校就如同拿到尚方寶劍，恐隨意對待老師，只能待解聘等不當對待生效後向學校提起民事訴訟，等於失去了第一線捍衛自身權益的機會。此不只是救濟管道的變更，也涉及教育部地位是否從主管機關退縮。

義謙法律事務所律師林旭峰說，教師停、解聘不單只是教師工作權，也涉及憲法保障的學術自由以及學生受教權。因此，教師法才刻意將聘任等本屬私法的事項拉入公法管制，教師申訴與再申訴均是透過行政程序由外部專家判斷，代表教師解聘已非私法契約，而是受到主管機關高度管制。

林旭峰說，本次最高行透過徵詢書變更法律見解，將教育主管機關核准解聘、不續聘，性質從行政處分變更為單純的終止聘約生效要件，見解一但確立，屆時私校教師遭解聘、不續聘必須由民事法院審理，將使當前屬於行政法院的私校解聘案，面臨民事法院重新審理的處境。

開南大學教師黃品堯表示，大學民主化程度其實很低，校長掌握絕大多數主管認定權，一級主管又會是校務會議當然委員，只要是校長想力推政策，投票表決都不會輸，基層老師則是手無搏雞之力。若私校運作更惡化，依照最高行見解，教師屆時只能去打民事訴訟，呼籲應正本溯源，讓教育部實質監督各大學運作。