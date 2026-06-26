教室失控影響受教！高中生喊成立「教權局」：把管教權還老師

「教權局」是韓劇《鐵拳教育》中虛構的強勢校園執法單位，只要校園中發生暴力或霸凌事件，教權局就會出面解決。一名高中生發文，透露現今校園中老師管不動學生的亂象，批評愛的教育成為調皮學生的免死金牌，呼籲台灣設立教權局，把管教權還給老師們。對此，多數網友支持他的意見，但也有老師認為管教權不是重點，提高家長的責任權與建立退學機制才是重中之重。

一名高中生在Threads發文，表示目前的台灣校園非常失控，教室中同學們大聲聊天、滑手機、嗆老師、干擾上課的情況屢見不鮮，老師卻不敢管，只能無視這些學生繼續上課，因為只要稍微嚴厲一些，就會被學生用手機錄影，隔天老師就會收到一堆投訴。

原PO形容，老師們為了保護自己，只能放棄原有的管教權，放任學生搗亂，最終吃虧的是認真想上課的學生，他們的受教權無疑被其他學生犧牲了。他直言「愛的教育」成為搗亂學生的免死金牌，因此台灣真的很需要成立教權局，或是建立完善的法規還給老師管教權，「如果老師連最基本的課堂秩序都守不住，那我們還談什麼教育？」

此文一出，多數網友支持原PO的想法，有人指出，現在台灣很多制度的確陷入了盲點，將正向管教無限上綱，最後老師連管秩序的權利都蕩然無存，韓國近期通過「教權保護四法」，遏止惡意投訴的問題，台灣也應該效法成立教權保護單位，保障老師的管教權，才能保護眾多學生的受教權。

但也有老師回應，在教育現場需要的其實不是管教權，而應該提高家長的責任權，並建立真正的退學機制，因為很多壞學生是原生家庭養出來的，家長應該負責，而不是讓學校來承擔；此外，學校如果能建立退學機制，才能避免壞學生擾亂秩序，他們本來就不適合讀書，讓他們提早進入社會對校園也有益處。

還有網友提到，當把教育現場混亂的情況告知教育主管機關後，得到的回覆往往是「已經有調整了」或「還在蒐集地方政府的意見」，並沒有看到有關部門想改善的決心，所以希望有志之士幫忙把意見反映給教育部長，「一起來救救我們台灣的教育」。

台灣真的該成立「教權保護局」嗎？有評論認為，當前台灣教育不可能也不需要在現實中真的出現一支「鐵拳特勤隊」進入校園，「以暴制暴」不可取，對學生也是壞的示範。但如果台灣教育不能讓老師有清楚且可執行的管教界線，那麼教育現場的崩壞與無助，將不僅僅是韓劇裡的虛構故事，而是台灣未來恐須承受的真實慘劇。