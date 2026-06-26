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豪雨攪局…台南今放假 期末考延期「考完就放暑假」夢碎
原本期待今天周五考完期末考、迎接暑假的台南學生，因豪雨停班停課期末考再多等三天，台南市教育局表示，台南市受豪雨影響，台南市不少學校原訂本周四、五舉行的期末考全面順延至下周一，學生心情可能多少受到影響，「本來考完周末就可以放暑假」，但換個角度想「多三天溫書」。
教育局說，由於本學期下周二才結業，周一即預留彈性安排，因此整體校務運作不受影響，各校也已完成通知家長及學生相關考試調整事宜。
教育局指出，據了解，國小多半已完成期末考，比較多國中排在周四、五辦理期末考的學校，均依規定將考試順延至下周一舉行，不影響課程及結業時程，各校也已依既定程序完成行政作業，確保學生權益及考試公平。
此外，目前已有18所學校回報豪雨造成校園設施受損，主要以校舍滲漏水及零星設施損壞為主，初估災損金額約90萬元。教育局表示，待雨勢趨緩後，各校將全面勘查校園，確認實際受損情形並彙整災損資料，後續將協助辦理修復，確保校園安全及新學期正常使用
台南女中上午也公告，因台南市政府於今日凌晨宣布停班停課，學校今日的期末考應變措施將於調整後，另行公告實施。
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